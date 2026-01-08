Emojisiz Yapamayanlar İçin Google'dan Bomba Özellik!

Emojiler, çevrim içi ortamda duyguları yansıtmanın en önemli yollarından biri. Ne var ki bilgisayar kullanırken aranan emojileri bulmak telefondaki klavye uygulamaları kadar basit olmuyor. Dünyanın en büyük arama motoru Google ise çok sayıda kullanıcının yaşadığı bu soruna bir çözüm geliştirdi. Bir süredir test edilen emoji arama özelliği tüm kullanıcıların erişimine açıldı.

Google Artık Bütün Emojileri Gösteriyor

Google Türkiye, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden paylaştığı yeni gönderide emoji arama özelliğinin kullanıma sunulduğu açıkladı. Bu özellik artık herkes tarafından kullanılabiliyor. Google hesabına giriş yapma ya da şirketin kendi web tarayıcısı olan Google Chrome'u kullanma gibi bir gereksinimi bulunmuyor.

Hangi emojiyi kullanmak istiyorsanız onun ismini yazıp boşluk bıraktıktan sonra "emoji" ifadesini eklemeniz yeterli oluyor. Örneğin ağaç emojisine ihtiyacınız varsa arama motorunda "ağaç emoji" şeklinde bir sorgu gerçekleştirebilirsiniz. Bunu yaptığınızda arama motoru size aralarından seçim yapabileceğiniz tüm ağaç emojilerini gösteriyor.

Yeni özelliğin sadece arama motoruna masaüstü web tarayıcıları üzerinden erişenlere özel olmadığını belirtmek gerekiyor. Hangi cihazı kullanıyor olursanız olun, arama motorunda gerçekleştirdiğiniz sorgularda bu emojiler karşınıza çıkıyor. Aradığınız emojinin eğer birden fazla çeşidi varsa anahtar kelimelerle eşleşen tüm emojiler sıralanıyor.

Arama motoru tarafından gösterilen emojileri kolay bir şekilde kopyalamanız için her emojinin altında ayrı bir "Kopyala" butonu yer alıyor. Butona bastığınızda ilgili emoji otomatik olarak kopyalanmış oluyor. Telefon veya tablette boş bir metin yazma alanına basılı tutup "Yapıştır" seçeneğine dokunabilir, masaüstü ya da dizüstü bilgisayarda ise Control + V kısayolunu kullanabilirsiniz.