ChatGPT Rakibi Gemini'ın Aktif Kullanıcı Sayısı Açıklandı

Teknoloji dünyasının dev ismi Google’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Şirketin çatı kuruluşu Alphabet, üçüncü çeyreğe ait finansal raporunu paylaştı. Rekor seviyede gelir açıklayarak sektörde büyük yankı uyandıran firma, aynı zamanda yapay zekâ destekli sohbet botu Gemini’ın güncel kullanıcı sayısını da gözler önüne serdi.

Google Gemini, 600 Milyon Kullanıcıyı Aştı

Üç aylıkda dönemde yıllık bazda yüzde 16 artışla 102,3 milyar dolar gelir elde ettiğini açıklayan şirket, Gemini'ın 650 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaştığını paylaştı. Bu rakam mart ayında 350 milyon, Ekim 2024'te ise 90 milyondu. Buna göre sayının ciddi oranda yükseldiğini söyleyebiliriz.

Google'ın 2025 sonu kullanıcı hedefi ise 500 milyon olarak belirtildi. Web, Android ve iOS üzerinden kullanılabilen yapay zeka destekli sohbet botu, özellikle Nano Banana adlı görsel yaratma ve düzenleme modeli sayesinde oldukça dikkat çekti. Sadece bu özelliği denemek için 23 milyon kullanıcının Gemini'ı kullandığı ifade ediliyor.

Gemini 3 Modeli Yolda

Google CEO’su Sundar Pichai, Gemini 3’ün bu yıl bitmeden tanıtılacağını duyurdu. Yeni sürümün önceki versiyonlara göre çok daha güçlü yapay zekâ yetenekleriyle geleceği ifade ediliyor. Özellikle görsel üretim hızını artıran gelişmiş modeller ve daha doğru, bağlama uygun içerik oluşturma özelliklerinin dikkat çekeceği söyleniyor.

Gemini 3’ün metin, görsel ve ses gibi farklı veri türlerini aynı anda işleyebilen çok modlu altyapısını da önemli ölçüde geliştireceği öne sürülüyor. Google, bu sürümle birlikte Gemini’ı yalnızca bir sohbet aracı olmaktan çıkarıp günlük yaşamda aktif rol oynayan kapsamlı bir yapay zekâ asistanına dönüştürmeyi hedefliyor. Firmanın bu hedefine ulaşıp ulaşamayacağını ise hep birlikte göreceğiz.

