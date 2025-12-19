Google Bombayı Patlattı: Yapay Zekâ ile Üretilen Videolar Tek Tek Ortaya Çıkıyor

Son yıllarda yapay zekâ teknolojilerinde yaşanan hızlı ilerleme pek çok sektörde işleri ciddi ölçüde hızlandırdı. Ancak bu dönüşüm beraberinde önemli bir güven sorununu da getirdi. Yapay zekâ ile üretilen görsel ve videoların yaygınlaşmasıyla birlikte dijital ortamda karşılaştığımız içeriklerin gerçek olup olmadığını sorgulamaya başladık.

Öyle ki sosyal medya platformlarında tamamen yapay zekâ ile oluşturulmuş görseller ve videolar sayesinde ünlenen hesaplar ve hatta sanal ünlüler bile ortaya çıktı. Bu noktada kullanıcılar gördükleri içeriklerin ne kadarının gerçek olduğunu merak ediyor. Google ise tam da bu ihtiyaca yönelik dikkat çekici bir adım attı. Daha önce Gemini sohbet botuna yapay zekâ ile oluşturulmuş görselleri tespit edebilme yeteneği kazandıran şirket, şimdi bu özelliği videoları da kapsayacak şekilde genişletti.

Google Gemini, Yapay Zeka ile Üretilmiş Videoları Artık Algılayabiliyor

Google’ın açıklamasına göre kullanıcılar, Gemini’ı açarak doğrudan bir video yükleyebilir ve sohbet botuna “Bu video yapay zekâ ile mi oluşturuldu?” gibi basit bir soru sorarak içeriğin gerçek olup olmadığını öğrenebilir. Örnek için aşağıdaki ekran görüntüsüne bakabilirsiniz.

Teknoloji devi, Gemini’a bu şekilde bir soru sorulduğunda videonun ses katmanı da dâhil olmak üzere Google’ın SynthID aracıyla analiz edildiğini belirtiyor. Eğer içerik tamamen yapay zekâ ile üretilmişse ya da yalnızca belirli kısımları yapay zekâ tarafından oluşturulmuşsa Gemini bu durumu ayrıntılı şekilde açıklıyor. Yani kullanıcıya sadece “evet” veya “hayır” şeklinde basit bir yanıt vermekle kalmıyor.

Gemini, Videonun Gerçek Olup Olmadığını Nasıl Anlıyor?

Aslına bakıldığında Google’ın SynthID aracı arka planda kapsamlı bir görsel ya da içerik analizi gerçekleştirmiyor. Üstelik kesin bir çözüm sunmuyor. Gemini üzerinden oluşturulan videolar, temel olarak görünmeyen bir dijital filigran taşıyor. SynthID’nin yaptığı şey ise yalnızca bu filigranın videoda bulunup bulunmadığını kontrol etmekten ibaret.

Bu da örneğin OpenAI’ın Sora aracıyla oluşturulan videoların Gemini tarafından tespit edilemeyeceği anlamına geliyor. Çünkü SynthID filigranı yalnızca Google’ın kendi yapay zekâ modelleriyle üretilen veya bu teknolojiyi kullanan sistemlerde yer alıyor. Dolayısıyla özellik faydalı olsa da ne yazık ki net bir çözüm sağlamıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.