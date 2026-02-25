Google'ın Efsane Yapay Zekâsı, Haritalar Uygulamasına Geliyor!

Teknoloji devi Google, yarattığı gerçekçi resimleriyle adından söz ettiren Nano Banana adlı yapay zekâ resim oluşturma modelini şimdiye kadar bazı uygulamalarına entegre etti. Son iddilara göre bu uygulamalar arasına Google Haritalar da dahil oluyor. Kullanıcılar, navigasyon uygulamasını kullanırken resim oluşturma modelinden yararlanabilecek. İşte ayrıntılar...

Google Haritalar'a Nano Banana Desteği Geliyor

En iyi yapay zekâ resim oluşturma modellerinden Nano Banana, Google Haritalar uygulamasında test edilmeye başlandı. Uygulamanın Android için yayınlanan son sürümünün kaynak kodlarında ortaya çıkan bilgilere göre bu entegrasyon sayesinde kullanıcılar yer görüntülerini kullanarak yeni görseller oluşturabilecek.

Şu an için özellikle ilgili detaylar oldukça az. Hatta herhangi bir ekran görüntüsü bile yok. Ancak mevcut bilgilere göre kullanıcılar, farklı stiller arasından seçim yaparak düzenlemeler yapabilecek. Tabii illaki bunları kullanmak zorunlu olmayacak. Öyle ki yaşadığınız evin onlarca yıl önce nasıl göründüğünü veya bir binanın rengini farklı bir renkle değiştirmek gibi eğlenceli düzenlemeler yapabileceksiniz. En azından beklentiler bu yönde.

Aslına bakacak olursak Nano Banana kullanarak resim düzenlemelerini şu anda Gemini uygulaması üzerinden yapmak zaten mümkün. Ancak yapay zekâ modelinin doğrudan Google Haritalar’a entegre edilmesi bunu çok daha kolay ve hızlı hale getirecek. Böylece kullanıcılar uygulama içinde tek bir dokunuşla görsel oluşturabilecek.

Google Haritalar’a Nano Banana desteği uygulamanın 26.09.00.873668274 numaralı sürümünde ortaya çıktı. Bu sürümün ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor. Hatta özelliğin tüm kullanıcılara sunulup sunulmayacağı bile şimdilik kesin değil. Zira Google daha önce pek çok özelliği test etse de bunların hepsini yayınlamadı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.