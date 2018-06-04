Google'ın, Snapdragon 710'lu Yeni Pixel'i Sızdırıldı

Akıllı telefon pazarında daha fazla kullanıcıya ulaşmak ve saf Android'i yaymak için çabalayan Google'ın orta seviye Pixel cihazı sızdırıldı. Snapdragon 710'dan güç alacağı belirtilen modelin, Pixel 3'e alternatif olabileceği dile getiriliyor.

Yaklaşık iki hafta önce Qualcomm tarafından tanıtılan ve orta - üst düzey cihazlara hitap edeceği dile getirilen Snapdragon 710'un yer alacağı ikinci cihaz belli oldu. Henüz adı bilinmeyen Google modelinin, Nexus 5 ve Nexus 5X'in devamı niteliğinde olması bekleniyor. Bu anlamda yeni modelin Pixel 3 ailesi kadar üst seviye olmasa da orta seviye kullanıcıları tatmin edebileceği söyleniyor.

Off to Taiwan for @computex_taipei today, but here's a tidbit for ya: Google is working on a "mobile" device based on the Snapdragon 710 currently scheduled for launch in the 1st half of 2019. Sounds like this might be the (or one of them) upcoming mid-range Pixel phone. — Roland Quandt (@rquandt) 2 Haziran 2018

Yeni Pixel'in Tanıtım Tarihi ve Fiyatı

Şimdilik cihazın teknik özellikleri bilinmiyor olmasına rağmen 2019'un ilk yarısında piyasaya sürüleceği ifade ediliyor. Ancak Google lansmanlarının genellikle Ekim ayında düzenlendiğini düşünürsek, bu tarihin akıl karıştırıcı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Google'ın MWC 2019 etkinliğinde tanıtım yapabileceğini de unutmamak gerekiyor. Fakat yine de cihazın Ekim ayında Pixel 3 ve Pixel 3 XL ile birlikte tanıtılmasının da mümkün olacağını belirtmek gerekiyor.

Xiaomi Mi 8 SE'den sonra ilk defa Snapdragon 710 yonga setini kullanacak olan yeni Pixel'in 500 dolar civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı dile getiriliyor. İlk bilgiler çerçevesinde kullanıcıları meraklandırmayı başaran yeni Pixel hakkında yeni detaylar geldikçe sizlerle paylaşacağız, takipte kalın.