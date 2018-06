Google'ın, Snapdragon 710'lu Yeni Pixel'i Sızdırıldı

Akıllı telefon pazarında daha fazla kullanıcıya ulaşmak ve saf Android'i yaymak için çabalayan Google'ın orta seviye Pixel cihazı sızdırıldı. Snapdragon 710'dan güç alacağı belirtilen modelin, Pixel 3'e alternatif olabileceği dile getiriliyor.

Yaklaşık iki hafta önce Qualcomm tarafından tanıtılan ve orta - üst düzey cihazlara hitap edeceği dile getirilen Snapdragon 710'un yer alacağı ikinci cihaz belli oldu. Henüz adı bilinmeyen Google modelinin, Nexus 5 ve Nexus 5X'in devamı niteliğinde olması bekleniyor. Bu anlamda yeni modelin Pixel 3 ailesi kadar üst seviye olmasa da orta seviye kullanıcıları tatmin edebileceği söyleniyor.

Off to Taiwan for @computex_taipei today, but here's a tidbit for ya: Google is working on a "mobile" device based on the Snapdragon 710 currently scheduled for launch in the 1st half of 2019. Sounds like this might be the (or one of them) upcoming mid-range Pixel phone.