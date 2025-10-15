Google'dan Efsane Özellik! Tek Dokunuşla Bambaşka Biri Olacaksınız

Google, görüntülü görüşmeleri Meet üzerinden gerçekleştiren kullanıcıların çok seveceği bir özelliği sunmaya başladı. Teknoloji devi tarafından sunulan bu yeni özellik, görüşme öncesinde hiç makyaj yapmamanıza rağmen sizi makyajlı bir şekilde gösteriyor. Gerçekçilik seviyesi oldukça yüksek olan bu makyajlar kimse tarafından anlaşılamıyor.

Google Meet'e Makyaj Yapma Özelliği Geldi

Google, 15 Mart 2024'te Google Meet'te yüzünüzün daha pürüzsüz hâle gelmesini sağlayacak rötuş özelliğini kullanıma açmıştı. Bu özellik şimdi makyaj seçenekleriyle birlikte daha zengin hâle geliyor. Yapay zeka destekli yeni özellik sayesinde görüntülü görüşmeden önce hiç makyaj yapmanıza gerek kalmayacak. Bu özelliği kullanarak anında gerçekçi görünen makyajlar yapabileceksiniz.

Şirketin yaptığı duyuruya göre şu anda 12 adede kadar makyaj seçeneği mevcut. Kullanıcılar, bunların arasından dilediğini seçerek gerçek zamanlı olarak kullanmaya başlayabilir. Yapay zeka desteği sayesinde makyajın sahte olduğuna dair herhangi bir ipucuna rastlamak da mümkün değil. İster kahvenizden bir yudum alın ister yüzünüze dokunun, makyajın sahte olduğu anlaşılmıyor.

Bu özelliği ilk bakışta Instagram ve Snapchat gibi uygulamalarda mevcut olan AR yüz filtreleri ile karıştırabilirsiniz fakat bu filtrelerin çalışması için yüzünüzün dümdüz bir şekilde kameraya bakması gerekiyor. Aksi takdirde yüzde bozulmalar meydana gelebiliyor. Örneğin kirpik ekliyorsa yüzünüzü birden hareket ettirdiğinizde kirpikler ekranda kalırken yüzünüz ortaya çıkabiliyor.

Google'ın makyaj özelliği, bu AR yüz filtrelerinden daha farklı çalışıyor. Ne kadar hareket ederseniz edin, makyaj gerçekten de yapmışsınız gibi yüzünüzde kalmaya devam ediyor. Size sunulan on iki makyaj seçeneğinden birini Google Meet'in hem web hem mobil sürümünde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca seçiminiz sonraki toplantılarda geçerli olacak şekilde kaydediliyor.

Yüzü takip etmekte oldukça başarılı olan yeni özellik kullanıma sunulmaya başlandı ancak herkes tarafından erişilebilir hâle gelmesinin iki hafta kadar zaman alabileceği belirtiliyor. Bu arada şu anlık sadece Google Workspace ve Google One kullanıcılarına açık olduğunu da belirtmiş olalım.