9020 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 165Hz OLED Ekran ve Dahası

vivo, Y600 Turbo isimli yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Paylaşılan görsel ile birlikte Y600 Turbo'nun tanıtım tarihi belli oldu. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. OLED ekrana sahip cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

vivo Y600 Turbo Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo Y600 Turbo, 25 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş bulunacak. Paylaşılan görselde telefonun pembe ve beyaz rnek seçenekleri yer alıyor.

vivo Y600 Turbo Türkiye'de Satılacak mı?

vivo Y600 Turbo'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılamdı. Türkiye'de şu anda vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo Y600 Turbo'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

vivo Y600 Turbo'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo Y600 Turbo'nun 2 bin 299 yuan fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 15 bin 465 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 31 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

vivo Y600 Turbo'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.83 inç

6.83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Dimensity 8500

Dimensity 8500 Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP ikinci kamera

50 MP ana kamera ve 2 MP ikinci kamera Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 9.020 mAh

9.020 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo Y600 Turbo'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo'nun yeni telefonu 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteren OLED, çok canlı renklere sahip. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse vivo Y500'de 6,77 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 5000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

vivo Y600 Turbo'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Y600 Turbo gücünü Dimensity 8500 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm yani nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 4 nm bir işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor.

sekiz çekirdeğe sahip Dimensity 8500, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu arada vivo Y500'de MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 7300 tercih edilmişti. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları çalıştırabildiğini belirtelim.

vivo Y600 Turbo'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

vivo'nun yeni telefonu 9.020 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Y600 Turbo bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Y500'de 8.200 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

vivo Y600 Turbo'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Y600 Turbo'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Bu arada Y500'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Editörün Yorumu

vivo Y600 Turbo'nun batarya kapasitesinden ekran özelliklerine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu sayede powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu arada OLED kullanan biri olarak bu ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın çok keyifli olduğunu belirteyim. Yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj. Bunun nedeni ise akıcı ekran deneyimi suması.