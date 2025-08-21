120Hz Ekranlı Çok Ucuz Oyun Telefonu Tanıtıldı! 8 GB RAM'i Var

Bütçe dostu oyun telefonu Lava Play Ultra tanıtıldı. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Lava'nın yeni telefonu yüksek yenileme hızı, yüksek RAM kapasitesi ve güçlü işlemcisiyle öne çıkıyor. Telefon için 14.999 rupi (7.056 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.

Lava Play Ultra Özellikleri

6,67 inç ekrana sahip olan telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 1000 nit maksimum parlaklık ve 120HZ yenileme hızı sunacak. En iyi oyuncu telefonları arasında yer alan Play Ultra ekran altı parmak izi sensörüne sahip.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 7300 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Lava Blaze AMOLED 2'de Dimensity 7060 tercih edilmişti.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelen telefon 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise yalnızca 128 GB seçeneği mevcut. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli Sony IMX682 ana kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Telefonda IP64 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefonda ayrıca USB Type-C portu ve stereo hoparlörler mevcut. Peki, Lava'nın yeni oyun telefonu Play Ultra'nın fiyatı ne kadar?

Lava Play Ultra Fiyatı

Lava Play Ultra'nın 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 14.999 rupi (7.056 TL), 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 16.499 rupi (7.765 TL) fiyat etiketi belirlendi.