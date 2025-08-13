Google'dan 16 GB RAM'li Katlanabilir Telefon Geliyor [Video]

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında Pixel 9 serisi tanıtılmıştı. Tanıtımın ardından yeni Pixel telefonlar merakla beklenmeye başlanmıştı. Google, Pixel 10 Pro Fold için bir video yayınladı. Bu video, yeni katlanabilir telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi.

Pixel 10 Pro Fold'un Tasarımı Nasıl Olacak?

Google'ın resmî YouTube kanalı üzerinden Pixel 10 Pro Fold için bir video paylaşıldı. En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Pixel 10 Pro Fold'un tasarımı genel olarak Pixel 9 Pro Fold'a çok benziyor.

Videoya göre tasarım tarafında önemli bir değişiklik yapılmaaycak. Kameralar modülün üzerinde yatay olarak konumlanacak. Kameraların sağ tarafında ise LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde ayrıca Google'ın logosu da yer alacak.

Google Pixel 10 Pro Fold'un Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Pixel 10 Pro Fold, OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Gücünü Google Tensor G5 işlemcisinden alacak telefonun ikinci ekranı 6,4 inç büyüklüğünde olacak.

Telefonda 16 GB RAM yer alacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek bulunacak. 5200 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 39W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Google Pixel 10 Pro Fold'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Pixel 10 Pro Fold'un 256 GB depolama alanına sahip sürümü 1.899 euro (90.487 TL), 512 GB depolama alanına sahip sürümü 2.029 euro (96.681 TL), 1 TB depolama alanına sahip sürümü ise 2.289 euro (109.070 TL) fiyata satılacak. Henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Google Pixel 10 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Çok sayıda kişi tarafından uzun süredir merakla beklenen Google Pixel 10 serisinin 20 Ağustos tarihinde tanıtılması bekleniyor. Paylaşılan bilgilere göre bu seride Pixel 10, Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro modelleri yer alacak.