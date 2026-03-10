Google'dan Yeni Katlanabilir Telefon Geliyor! Görüntüleri Sızdırıldı

Google, yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Pixel 11 Pro Fold isimli telefonun görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte cihazın nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. Görsellere göre serinin yeni modeli, Pixel 10 Pro Fold'a benzer bir tasarımla birlikte gelecek.

Google Pixel 11 Pro Fold'un Tasarımı Nasıl Olacak?

Pixel 11 Pro Fold'un arka yüzeyinde köşeleri oval hâle getirilmiş bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde Google logosu da yer alacak. Ana ekrandaki ön kamera sağ üst köşede bulunacak. İkinci ekranda ise ortada ön kamera yer alacak.

Görselde telefonun gri renge sahip sürümü mevcut. Diğer renk seçeneklerinin neler olacağı henüz belli değil. Pixel 11 Pro Fold'un katlanmış hâli 10,1 mm, katlanmamış hâli ise 4,8 mm kalınlığında olacak. Serinin bir önceki modeli olan Pixel 10 Pro Fold'un katlanmamış hâli 10,8 mm, katlanmış hâli ise 5,2 mm seviyesinde.

Google Pixel 11 Pro Fold'un Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Tensor G6

Tensor G6 RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Google Pixel 11 Pro Fold'un İşlemcisi Nasıl Olacak?

Katlanabilir telefon gücünü Tensor G6 işlemcisinden alacak. Henüz tanıtılmamış olan bu işlemcinin 3 nm üretim süreciyle geliştirileceği ve toplamda yedi adet çekirdeğe sahip olacağı söyleniyor. Bu güçlü işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Pixel 10 Pro Fold'da sekiz çekirdekli Tensor G5 işlemcisi tercih edilmişti.

Google Pixel 11 Pro Fold'un Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Google'ın yeni telefonu, OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Önceki modelde 8,0 inç ekran boyutu, 2076 x 2152 piksel çözünürlük, OLED ekran ve 3000 nit maksimum parlaklık mevcut. Yeni telefonda da 8 inç civarı bir ekran boyutu ve yüksek parlaklık değeri görebiliriz.

Google Pixel 11 Pro Fold Türkiye'de Satılacak mı?

Google, Pixel 11 Pro Fold'un Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Google marka akıllı telefonların Türkiye'de satışa sunulmadığı göz önünde bulundurulduğunda muhtemelen Pixel 11 Pro Fold da Türkiye'de satışa sunulmayacaktır.

Google Pixel 11 Pro Fold Ne Zaman Tanıtılacak?

Pixel 11 Pro Fold'un 2026 yılının ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek yenileme hızı, güçlü işlemci ve 16 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Pixel 10 Pro Fold, geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı.

Google Pixel 11 Pro Fold'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Pixel 10 Pro Fold için 1.799 dolar (79 bin 287 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Pixel 11 Pro Fold'un önceki modelden daha güçlü bir donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 1900 dolar (83 bin 741 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan görüntülere göre tasarımda önemli bir değişiklik olmayacak. Görünüşe göre iki telefon yan yana duruyorken hangisinin Pixel 11 Pro Fold olduğunu ayırt etmek zor olacak. Bu arada yeni telefonun donanım tarafında oldukça iddialı olacağını söyleyebilirim. Tensor G6 işlemcisi sayesinde yüksek performans elde edilecek.