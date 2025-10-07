Google'dan Çok Güçlü Telefonlar Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Google'ın üzerinde çalıştığı yeni telefonlara dair önemli bilgiler ortaya çıktı. Bununla birlikte Pixel 11 serisinin bazı özellikleri belli oldu. Sızdırılan bilgilere göre Pixel 11, Pixel 11 Pro Fold, Pixel 11 Pro ve Pixel 11 Pro XL olmak üzere dört farklı modelden oluşması beklenen telefonlar, farklı bir modem ile gelecek.

Google Pixel 11 Serisinin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Pixel 11 serisinde MediaTek M90 modem yer alacak. 12 Gbps'ye kadar indirme performansı sunan bu modem, hem sub-6 5G hem de mmWave teknolojilerini destekliyor. Bu modemde ayrıca dahili uydu bağlantı özelliği de mevcut. Bu özellik, hücresel sinyalin olmadığı durumlarda özellikle acil durum iletişimi için çok önemlidir.

Çok şık bir tasarıma sahip olan Pixel 10 serisinde de MediaTek'in ürettiği modemin yer alacağına yönelik bir söylenti vardı ancak bu iddia doğru çıkmamıştı. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Pixel 10, Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro'da Samsung'un Exynos modemi tercih edilmişti.

Pixel 11 serisi gücünü sekiz çekirdekli Google Tensor G6 işlemcisinden alacak. Pixel 10 serisinde ise Google Tensor G5 işlemcisi tercih edilmişti. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Tensor G5, bir adet 3.78 GHz Cortex-X4, beş adet 3.05 GHz Cortex-A725 ve iki adet 2.25 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

12 GB RAM'e sahip olması beklenen Google Pixel 11, 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunabilir. Serinin diğer telefonları ise 1 TB'a kadar depolama seçeneği ve 16 GB RAM ile gelebilir. Yeni telefonlarda ayrıca OLED ekran teknolojisi tercih edilebilir. Peki, Pixel 11 serisi ne zaman çıkacak?

Google Pixel 11 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Çok sayıda kişi tarafından merakla beklenen Google Pixel 11 serisinin 2026 yılının ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonların tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Serinin önceki modelleri, 2025 yılının ağustos ayında tanıtılmıştı.