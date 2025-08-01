Google'ın Gerçek Zamanlı Çeviri Yapan Ucuz Kulaklığı Sızdırıldı!

Google'ın yeni Pixel ürünlerini tanıtacağı lansman etkinliği 20 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecekti. Ancak etkinliğe satılı günler kalmış olmasına rağmen şirketin yeni nesil kulak içi kulaklık modeli Pixel Buds 2a'ya dair detaylar gün yüzüne çıktı. Tasarım ilk defa netleşti ve "Iris" adı verilerin yepyeni bir renk seçeneğiyle geleceği ortaya çıktı. Bu renk daha önce Pixel Watch 4 modellerinde de karşımıza çıkmıştı.

Pixel Buds 2a Iris Tasarımı Ortaya Çıktı

Sızdırılan fotoğrafta Pixel Buds 2a Iris renk seçeneğinin öne çıktığı görülüyor. Tepeden basık, alt kısımlarından şişkin bir gövde yapısına sahip kutunun iç kısmında açık bir eflatun tonu olduğu görülüyor. Kulaklığı incelemek isterseniz fotoğrafını aşağıda bulabilirsiniz:

Bununla birlikte, kullanıcılar yalnızca bu renk seçeneğiyle sınırlı kalmayacak. Önceki sızıntılarda Pixel Buds Pro 2'ya ait bir renk seçeneği olan "Moonstone"un görseli, Pixel Buds 2a tasarımıyla karıştırılmış olsa da, sonradan fotoğrafın bu modele ait olmadığı doğrulandı. "Fog Light", "Hazel" ve "Strawberry" gibi farklı renk alternatifleriyle birlikte toplamda dört farklı renk seçeneği olacak.

Sızdırılan Teknik Özellikleri

Pixel Buds 2a modelinin teknik özellikleri tam olarak netlik kazanmasa da şu ana kadar sızdırılan bilgiler, Pixel Buds 2a'nın önemli özellikleri arasında gerçek zamanlı çeviri, akıllı dokunmatik kontrol, hızlı eşleştirme ve gürültü yalıtımı gibi özellikler olduğuna işaret ediyor. Bu bütçe dostu kulak içi kulaklık modelinin bataryası 5 saate kadar dayanıyor. Kutuyla birlikte ise 24 saatlik bir kullanım sunuyor. Google Asistan desteği de yine bu kulaklıklarda bulunuyor.

Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Resmi tanıtım 20 Ağustos'ta gerçekleştirileceği gibi söz konusu etkinlikte başka Pixel donanımları da tanıtılacak. Tanıtılacak donanımlar arasında Pixel 10 akıllı telefon serisi, Pixel Watch 4 ve "Pixelsnap" aksesuarları yer alıyor. Pixel Buds 2a fiyatı henüz belli olmadı, ancak bütçe dostu bir kulak içi kulaklık modeli olacağı biliniyor.

Tüm teknik detaylar ve fiyat bilgisi, lansman etkinliğinde belli olacak. Eğer Bluetooth kulaklık almak istiyor ama nereye bakacağınızı bilmiyorsanız en iyi Bluetooth kulaklıklar yazımıza göz atarak fiyat/performans modelleri, merak ettiğiniz bütün detaylarıyla inceleyebilirsiniz.