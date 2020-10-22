Google Play Music Resmen Kapatıldı! İşte Yerini Alacak Uygulama

Android telefonların ilk müzik dinleme uygulamalarından olan Google Play Music kapatıldı. Google Play Music yerine YouTube Music'i tercih eden Google, kullanıcılardan şarkılarını indirmeyi veya verilerini YouTube Music'e aktarmalarını istiyor.

Google Play Music'in sonunun zaten geldiği ve uygulamanın kapatılacağını öğrenmiştik. Android'deki uygulama halihazırda devre dışı bırakıldı, bundan sonra yalnızca Play Music'teki şarkılarınızı indirebilir veya YouTube Music'e aktarabilirsiniz. Google ise Play Music'in dünya çapındaki hizmetlerinin resmi olarak durdurulduğunu ve yıl sonuna kadar uygulama erişiminin tamamen kesileceğini onayladı.

Google Play Music'in kullanıcılarla vedalaşması, YouTube Music'in yerine geçeceği onaylandığından beri birkaç aydır devam ediyordu. Dünyanın dört bir tarafında yavaş yavaş kullanımdan kaldırılan Play Music hizmetinin Türkiye'de de duraklatıldığı ve yerini YouTube Music'e bıraktığını belirtmek gerekiyor.

Google Play Music kapatıldı: Şarkılarınızı nasıl indirebilirsiniz?

Bundan sonraki süreçte Google Play Music'teki şarkılarınızı YouTube Music'e aktarabilir veya Gmail hesabınızda bulunan tüm müzik verilerini indirmeyi tercih edebilirsiniz. Ayrıca bunları yaptıktan sonra alacağınız ilk güncellemeyle birlikte Play Music logosu yerine YouTube Music'i göreceğinizi de hatırlatalım.

Google kullanıcıları için aşamalı bir şekilde kapatılan hizmete, hem web'den hem de mobil uygulamadan artık erişim mümkün olmayacak. Uygulamada, "Google Play Music artık kullanılamıyor" ifadesine yer veren Google, bu hizmetini ilk olarak 2011 yılında devreye sokmuştu.

Google aslında çok uzun zaman önce Google Play Music'in yayından kaldırılacağını duyurmuştu. Hatta Ağustos ayında paylaşılan bir blog gönderesinde, Eylül 2020'de kullanımdan kaldırılacağını onaylayan bir tarih detayına yer vermişti. ABD'li şirket artık oynatma listeleri, müzikler ve koleksiyon dahil olmak üzere tüm verilerinizi YouTube Music'e aktarmanızı istiyor.

Google Play Music yaklaşık 9 yıllık bir deneyimin ardından yayından kaldırılıyor. 2011 döneminde Spotify veya Apple Music gibi rakipleri olmadan ilerleyen uygulama, daha sonrasında ise giderek gözden düşmüştü. Ancak yine de internet kullanmadan müzik akışı sağlayabiliyor olmasıyla hatırlanmaya devam edecek.