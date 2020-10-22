Adobe Premiere Rush Artık Ücretsiz Ses ve Efekt Sunuyor

Android işletim sistemli akıllı telefonlarda kullanılabilecek en iyi video düzenleme uygulamalarından Adobe Premiere Rush, Adobe MAX 2020 etkinliği sırasında duyurulan 1.5.34 güncellemesini nihayet aldı. Mobil video düzenleme uygulamasına gelen yeni güncelleme ile birlikte ücretsiz ses ve efekt bulma sorununu ortadan kaldırarak mobil kullanıcılara büyük bir kolaylık sunuyor.

Adobe Premiere Rush'tan Ücretsiz Ses ve Efekt Paketi!

Adobe Premiere Rush, Adobe Creative Cloud'a zaten abone olan kişilerin hareket halindeyken düzenleme yapması için başvurabileceği en iyi seçeneklerdendir ancak video düzenleme sırasında çok fazla materyaliniz yoksa (örneğin videonun herhangi bir kısmına ekleyebileceğiniz sesler) video düzenlemek çok zor bir hal alabiliyor. Adobe'nin bu video düzenleme uygulaması ise son güncellemeden itibaren kullanıcılara ücretsiz ses ve efekt kütüphanesi sunarak bu tür sorunların kaybolmasını sağlıyor.

Adobe'nin 1.5.34 güncellemesi ile uygulamanın "Efektler" bölümüne birbirinden çeşitli geçiş seçenekleri eklendi. Uygulamanın kullanıcıları artık efektler kısmında Pan, Zoom ve Auto Reframe olmak üzere toplamda üç yeni efekti kullanmaya başlayabilir. Pan ve Zoom efektleri, kullanıcıların yakınlaştırma veya ekranı sağa ve sola doğru kaydırmasına imkan veirken Auto Reframe ise videonun yeniden boyutlandırılmasına olanak sağlıyor.

Auto Reframe şüphesiz ki mobil uygulamada tamamladığı çalışmalarını sosyal medya platformlarında ve benzeri yerlerde paylaşılmasını isteyen içerik oluşturucuları için en mükemmel özelliklerden bir tanesi olmuştur. Hareket halindeyken bile video düzenleme işlemini sürdürmeyi tercih eden içerik üreticileri ayrıca bu özellikle birlikte zamandan tasarruf etmeye de başlayabilir.

Yazılım sektörünün önemli isimlerinden Adobe, kullanıcılara telif hakkı bulunmayan sesleri video düzenleme uygulamasına getirmek ve kullanıcılara ücretsiz olarak sunmak için Splice ile anlaşma sağladı. Mobil video düzenleme uygulamasını kullanan kişilerin bu güncellemeden itibaren ücretsiz ve telifsiz ses aramasına artık gerek yoktur. Bu seslerin tamamı Adobe Premiere Rush'ın 1.5.34 sürümü itibarıyla kullanılabiliyor.

Mobil sürümün video düzenleme sırasında daha fazla seçeneğe erişim imkanı sunan masaüstü sürümünün yerini alması elbette ki beklenmiyor ancak mobil sürümde 1080p kalitede video düzenleme işlemi yapmak isteyenler için en cazip seçenek çok sayıda ücretsiz ses ve efekt sunan Premiere Rush 1.5.34 sürümü gibi görünüyor.