Google'ın Tensor G3 İşlemcisinin Detayları Ortaya Çıktı

Google'ın Pixel 8 serisi için Tensor işlemcinin Tensor G3 adı verilen yükseltilmiş bir versiyonu üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Yeni işlemci 1+4+4 çekirdek düzenine sahip olacak ve tek büyük çekirdek 3.0GHz hızında çalışan Cortex-X3 ve dört orta çekirdek 2.45GHz hızında çalışan Cortex-A715 olacak. Dört "küçük" çekirdek ise 2.15GHz hızında çalışan Cortex-A510 olacak. Bu, CPU'nun performansında bir bütün olarak sağlam bir artış sağlayacak.

Pixel 8 ile Tensor G3 Neler Vaat Ediyor?

Pixel 8 ayrıca Galaxy S23 Ultra ve OnePlus 11 gibi cihazlarda kullanılan daha hızlı ve daha verimli UFS 4.0 depolamayı da destekleyecek. GPU, Arm'ın yeni Immortalis GPU'suna, özellikle de ışın izleme desteği sağlayan Mali-G715'e yükseltilecek.

Diğer yükseltmeler arasında bellek tabanlı saldırıları önlemeye yardımcı olmak için Arm'ın Bellek Etiketleme Uzantıları (MTE), 1.1GHz'de daha yüksek bir saat hızı getiren "Rio" kod adı altında bir yükseltme TPU'su ve daha fazla görüntü işleme için 1065MHz'de 4 çekirdekli yeni bir dijital sinyal işlemcisi "callisto" yer alıyor.

Pixel 8'in Tensor G3 işlemcisi, Tensor G2'den AV1 kod çözmeyi koruyan ancak 4k30'a kadar AV1 kodlama ekleyen "BigWave" bloğu ile video kod çözme/kodlama performansını da yükseltecek. Pixel 8'in işlemcisi kodlama için 8k30'a kadar destek verecek ancak Google'ın bu özelliği kullanıma sunup sunulmayacağı henüz belli değil.

Pixel 8 serisinin Ekim 2023'te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Peki sizin telefondan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.