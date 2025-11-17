Evden Çıkmadan Önce Bu Yapay Zekayı Kullanmak İsteyeceksiniz

Google, yeni hava durumu tahmini modeli WeatherNext 2'yi duyurdu. Yeni model, daha doğru hava durumu tahminlerinde bulunmaya yardımcı olacak şekilde geliştirildi. Sadece bir girdiden hareketle yüzlerce olası hava durumu senaryosunu tahmin edebilen modelin birçok hizmette kullanılacağı belirtildi.

Google, WeatherNext 2'yi Tanıttı

Daha doğru hava durumu tahminleri sağladığı ileri sürülen WeatherNext 2, yapay zekadan güç alarak çok kapsamlı veriler sunuyor. Google, bu modelle birlikte iki haftaya kadar sıcaklık, basınç ve rüzgar gibi bilgileri içeren doğru tahminler elde edilebildiğini iddia ediyor.

WeatherNext 2, önceki sürüme göre sekiz kat daha hızlı tahminler oluşturuyor. Model, kapsamlı hava durumu tahminleri sayesinde daha öngörülü bir şekilde hareket etme imkânı sunuyor. Bu özellikle faaliyetlerinin yürütülmeye devam edilmesinin hava şartlarına bağlı olduğu lojistik gibi sektörler açısından büyük önem taşıyor.

Bu yapay zeka modelinin en önemli farklarından biri artık saatlik tahminler de sunması. Ayrıca önceki model, iki güne kadar bir kasırganın yönünü takip edebilirken WeatherNext 2 ile birlikte bu süre üç güne çıkıyor. Bu da yeni modelin önceki sürüme göre yine önemli bir avantaj sunduğu anlamına geliyor.

Tahmin verileri, Earth Engine ve BigQuery üzerinden kullanıma sunulmuş durumda. Bu verilerinin her iki platformda da erişime açılması, Google'ın WeatherNext 2'yi test etme sürecinin sona erdiğini ve bundan sonra gerek araştırmacıların gerek lojistik gibi hizmetler veren şirketlerin kullanıma hazır olduğunu gösteriyor.

Teknoloji devi, bu yeni modeli arama sonuçları ve Gemini dâhil çeşitli hizmetlerine entegre edecek. İlerleyen haftalarda Google Haritalar'daki hava durumu tahmininin de WeatherNext 2 ile elde edilen verilerle sağlanacağı ifade edildi. Görünüşe göre sıradan kullanıcılar da yakında daha doğru hava durumu tahminleri ile güne hazırlanma imkânına sahip olacak.