Google Doğruladı: YouTube'un Meşhur Açığı Resmen Kapatıldı!

Google, ünlü video içerik platformu YouTube için özellikle ücretsiz kullanıcıları yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Şirket, Premium aboneliğin en cazip özelliklerinden biri olan arka planda oynatma konusunda ücretsiz kullanıcıların bulduğu alternatif yollara karşı resmen harekete geçti. İşte detaylar!

YouTube'un Arka Planda Oynatma Açıkları Kapatıldı

Bildiğiniz üzere YouTube Premium üyeliği reklamsız deneyimin yanı sıra ekran kapalıyken veya başka bir uygulamadayken video sesinin devam etmesini sağlayan arka planda oynatma özelliğini de kullanıcılara sunuyor.

Öte yandan şimdiye kadar platformu ücretsiz kullanan pek çok kişi Brave, Vivaldi veya Samsung Internet gibi üçüncü taraf mobil tarayıcılar üzerinden de bu özelliğe para vermeden ulaşabiliyordu. Zira söz konusu tarayıcıların arka planda oynatma seçeneği sayesinde videolar YouTube kapalıyken de oynatılabiliyordu.

Ancak son günlerde birçok kullanıcı aynı tarayıcıları kullanmalarına rağmen artık videoları arka planda oynatmadıklarını tespit etti. İlk etapta tarayıcılardan kaynaklandığı düşünülen bu durumla ilgili beklenen açıklama Google'dan geldi. Şirket abonelik planları arasındaki tutarlılığı sağlamak amacıyla yeni bir güncelleme yaptıklarını ve arka planda oynatma açığını kapattıklarını doğruladı.

Google: "Arka Planda Oynatma Seçeneği Premium'a Özel Olmalı"

Teknoloji devi konu hakkında yaptığı açıklamada arka planda oynatma seçeneğinin yalnızca ücretli abonelere sunulan bir ayrıcalık olduğunu vurguladı. Şirket tarayıcılarda ortaya çıkan bu açığı kapatarak söz konusu özelliğin sadece hak eden kullanıcılarda kalmasını hedefliyor.

Elbette internet dünyasında yasakları delmenin her zaman daha karmaşık ve zorlu yolları bulunabilir. Ancak Google'ın son hamlesiyle birlikte sadece tarayıcı açarak YouTube Premium özelliklerinden ücretsiz şekilde faydalanmak artık pek de mümkün görünmüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.