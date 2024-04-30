Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan Brave APK'da, kendinizi güvende hissedin ve hızlı internetin tadını çıkarın.

Berkcan Aktürk - 12 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hızlı ve güvenli bir web tarayıcısı arayanlar için bir numara olan Brave APK'da, diğer tarayıcılara göre daha hızlı gezinin, reklamları engelleyin ve internetinizden tasarruf edin. Android cihazlarınıza indirebildiğiniz bu web tarayıcısında istediğiniz her şeyi yapabilir ve gizliliğinizi koruyabilirsiniz. Aramalarınızı ve tıklamalarınızı izlemediği için kolaylıkla gizliliğinizi koruyabilirsiniz.

Brave'in sayısız özelliği bulunuyor ve kullanıcıların rahatlığı için elinden geleni yapıyor. Web sitelerindeki çerez onay bildirimlerine kadar silen bu uygulamada, gereksiz şeylerden uzak durabilir ve sınırsız internetin keyfini çıkarabilirsiniz.

Ücretsiz dahili reklam engelleyici (Adblock) özelliğini indirmekle uğraşmanıza gerek yok. Brave APK, dahili reklamları içerisinde barındırdığı Adblock sayesinde zahmetsiz bir şekilde kaldırabiliyor.

Brave APK İndir

Brave APK, internetinizden tasarruf yaparken aynı zamanda pil tasarrufu da sağlıyor. Milyonlarca kullanıcı tarafından beğenilerek kullanılan Brave, özelleştirilebilir kişisel temalar ve ayarlara da sahiptir. Kendi alışkanlıklarınıza göre temanızı veya çeşitli ince ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Bunun yanında gece veya gündüz modlarını kullanarak, göz sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Hızlı bir internet tarayıcısı olduğunu başta söylemiştik. Eğer siz de hızlı bir internet tarayıcısı arıyorsanız, Brave APK indirerek hem güvenliğinizi sağlayabilir, hem de internette daha hızlı gezinebilirsiniz.

Brave APK Özellikleri