Microsoft, Bilgisayarınızı Sağlık Asistanına Dönüştürecek

Yapay zeka alanında son birkaç yıl içinde önemli gelişmeler kaydedildi. Microsoft da ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile kurduğu ortaklık sayesinde yarışa ilk katılan şirketler arasında konumlandı. Ne var ki oyuna sonradan dahil olan Google bile bu alanda hızla yükselirken Microsoft'un yapay zeka asistanı Copilot'ın kullanım oranı yerinde saymaya devam etti.

Teknoloji devi, kullanıcı sayısı açısından hedeflerine henüz ulaşamamış olsa da henüz yarıştan çekilmedi. Tam aksine yeni özelliklerle kendi yapay zeka destekli asistanı Copilot'ın kullanımını yaygınlaştırma çabalarını sürdürmeye devam ediyor. Hatta yeni test edilmeye başlanan özellikle birlikte mevcut asistanı yeni sağlık asistanınız olarak kullanmanızı sağlamayı planlıyor.

Microsoft Copilot'ın Sağlık Özelliği Neler Sunuyor?

Microsoft'un yeni sağlık özelliği, şirketin ana uygulaması ile doğrudan bağlantılı şekilde çalışmıyor. Daha güvenli bir deneyim sunmak adına ana uygulamadan bağımsız olarak kullanıcılara sunuluyor. Hastanelerden elde edilen tahlil sonuçları ve akıllı saatlerden gelen verileri birleştirerek sizi sağlık durumunuz hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Şirket, yeni araç ile kesinlikle doktorların yerini almayı amaçlamıyor. Bunun yerine tıbbi terimlerle dolu raporlardan hiçbir şey anlamayan kullanıcılara neler olup bittiği hakkında bilgi sağlamayı hedefliyor. Ayrıca kullanıcının hastaneye bir sonraki gidişinde hazırlıklı olmasını sağlıyor. Hasta, bu sayede doktorların anlattıklarını daha iyi bir şekilde anlayabiliyor.

Microsoft Copilot'ın Sağlık Özelliğini Kimler Kullanılabiliyor?

Windows 11 bilgisayarların bir parçası olarak gelen Copilot için sunulan yeni sağlık özelliğine şu an yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılar erişebiliyor. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 50 binden fazla hastaneye bağlanan HealthEx sistemi ile entegreli şekilde çalışıyor. Böylece Copilot, kullanıcının ne zaman hastaneye gittiği, hangi ilaçları aldığı konusunda gerekli verilere erişip test sonuçları hakkında soruları cevaplayabiliyor.

Microsoft Copilot'ın Sağlık Özelliğini Kullanmak Güvenli mi?

Teknoloji devi, sağlık verilerinin ne kadar kritik öneme sahip olduğunun farkında. Bu sebepten dolayı kullanıcıların sağlık durumunu gösteren önemli bilgileri ana uygulamadan ayrı tutmanın yanı sıra tüm verileri şifreliyor. Ayrıca kullanıcılara mevcut verilerin tamamını tek dokunuşta silme ve Microsoft Copilot'ın verilere erişimini sonlandırma imkânı sunuyor.

Editörün Yorumu

Aslına bakarsanız bu özellik Microsoft'un durduk yere aklına gelen bir şey değil. Bu yılın başlarında ChatGPT de benzer özellik sunmaya başladı. O özellik ise Apple Sağlık ile uyumlu olarak çalışıyor. Onun dışında Claude da kendi sağlık özelliğini sunuyor. Kısacası yeni bir şey değil ama ben bunu "kopyalama" olarak görmüyorum, benim için bir tür gereklilik. Yine de bu tür özelliklere karşı dikkatli olmak gerek. Olası bir hatada yapay zeka sizi yanlış yönlendirebilir ve istemediğiniz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.