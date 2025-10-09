708 TL'lik Aksiyon Oyunu Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Epic Games, her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Bu hafta ise oyuncuların hiç zaman kaybetmeden oynamaya başlayacağı harika bir oyunu ücretsiz yaptı. Bununla birlikte Albion Online'da kullanabileceğiniz harika ödüller dağıtıyor. Eğlenceli zaman geçirmek için bu haftanın ücretsiz oyunu ve Albion Online ödülünü almayı unutmayın.

Epic Games, Bir Oyunu Ücretsiz Olarak Dağıtıyor

Epic Games, Gravity Circuit'i ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Bu oyunu şu andan itibaren Epic Games mağazasından tamamen hiçbir ücret ödemeden indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Şu an Steam'de 29.99 dolar (708 TL) değerinde olan oyunu 16 Ekim saat 18.00'e kadar Epic Games üzerinden oyunu kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar sizin olacak.

Bu süreçte ücretsiz oyunun yanı sıra yararlanabileceğiniz harika bir fırsat daha var. Epic Games, bu hafta oyunculara Albion Online oyuncularına harika ödüller kazanma imkânı sunuyor. Epic Games Store üzerinden şu an itibarıyla 55 dolardan (2 bin 294 TL) fazla değere sahip şu eşyaları alabilirsiniz:

Düzenbaz Maceracı Gardırop ve Binek Görünümü Paketi

Zırh, miğfer, çizme ve pelerin görünümü

Gizli görevler için Zırhlı At bineği görünümü

Birincil silah için zehirli duman çıkaran iki ifade büyüsüne sahip zehir şişesi görünümü

Miğfer, zırh, pelerin ve binek görünümlerinin lonca versiyonları

Cehennem Kısrağı Binek görünümü

350 topluluk jetonu

500 öğrenme puanı

10 ehil odak yenileme iksiri

10 ehil içgörü kitabı

Gravity Circuit Nasıl Bir Oyun?

Gravity Circuit, sizi doksanlı yıllara götüren 2 boyutlu platform oyunu olarak öne çıkıyor. Oyunda Gravity Circuit'in güçlerini kullanan Kai'yi yönetiyoruz. Bu karaktere dünya için yeniden tehdit oluşturmaya başlayan virüs ordusunun yükselişini durdurma mücadelesinde yardımcı oluyoruz. Bunun için önümüze çıkan tüm düşmanları ortadan kaldırıyoruz.

Oyunun inanılmaz yüksek bir temposu bulunuyor. Basit grafiklerine rağmen etkileyici dövüş mekanikleri sunuyor. Düşmanların karşı hamlede bulunmasını engelleyen kombolar yaparak onları karakterinizin karşısına çıktığına pişman edebiliyorsunuz. Oyunda ilerledikçe yeni güçler kazandığınızı da ayrıca belirtmemiz gerekiyor. Tüm güçleri açtıktan sonra oyunu tekrar oynamak isteyeceğiniz de emin olabilirsiniz.

Gravity Circuit Fragmanı

Gravity Circuit Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista

Windows Vista İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.0 GHz veya eş değer bir işlemci

Intel Core 2 Duo 2.0 GHz veya eş değer bir işlemci RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: OpenGL 2.1 ile uyumlu ekran kartı

OpenGL 2.1 ile uyumlu ekran kartı Kullanılabilir Depolama Alanı: 500 MB kullanılabilir alan

Gravity Circuit Önerilen Sistem Gereksinimleri