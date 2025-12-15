Devlet Başkanı İzin Verdi: Musk'ın Yapay Zekası Okullarda Ders Verecek!

Yapay zeka teknolojisi gün geçtikçe hemen hemen her sektörde yerini sağlamlaştırırken bu teknolojinin eğitim sistemlerine dahil edilmesi hakkındaki hararetli tartışmalar halen devam ediyor. Ancak bu çıkmazın çok yakında son bulması bekleniyor.

Elon Musk yönetimindeki yapay zeka şirketi xAI, El Salvador hükümeti ile eğitim alanında devrim niteliğinde bir ortaklığa imza attı. Yapılan resmi duyuruya göre şirketin tartışmalı sohbet botu Grok, Latin Amerika ülkesindeki milyonlarca öğrencinin eğitim hayatına dahil olmaya hazırlanıyor. İşte detaylar!

Grok AI, El Salvador Okullarında Ders Vermeye Başlayacak

xAI tarafından yapılan açıklamaya göre Grok, önümüzdeki iki yıl boyunca El Salvador genelindeki 5.000'den fazla devlet okuluna entegre olacak. Ünlü sohbet botu "Yapay Zeka Destekli Eğitim Programı" adı verilen bu proje kapsamında yaklaşık 1 milyon öğrencinin müfredatına dahil edilecek.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, teknolojiye olan tutkusuyla bilinen bir lider. Daha önce Bitcoin'i yasal para birimlerine dahil ederek dikkatleri üzerine çeken devlet başkanı şimdi de ülkesinin eğitim sistemini yapay zekaya emanet ediyor.

Bukele, ortaklıkla ilgili yaptığı açıklamada oldukça iddiaları demeçler verdi ve "El Salvador sadece geleceğin gelmesini beklemiyor biz geleceği inşa ediyoruz. Bu ortaklık tüm insanlık için olağanüstü sonuçlar doğuracak" ifadelerini kullandı.

Grok'un Tartışmalı Geçmişi Akılları Karıştırıyor

El Salvador'un bu hamlesi her ne kadar eğitim sistemlerinde teknolojik bir atılım gibi görünse de uzmanların kafasında bazı soru işaretleri var. Hatırlayacağınız üzere Grok, piyasaya sürüldüğü ilk dönemlerde gerçekleştirdiği uygunsuz sohbetler ve X'te (Twitter) verdiği küfürlü yanıtlar ile eleştirilen hedefi olmuştu.

Özellikle Donald Trump'ın 2020 seçimlerini kazandığına dair asılsız iddiaları ve antisemitik içerikleriyle gündeme gelen bir yapay zeka aracının çocukların eğitiminde nasıl bir rol oynayacağı büyük bir merak konusu.

Bilmeyenler için geçtiğimiz aylarda Meta ile el sıkışan Kolombiya da buna benzer bir adım atmıştı. Ancak ülkedeki öğretmenler yapay zeka destekli yeni sistemin beklenilen aksine düşük notları ve öğrencilerin başarısızlığını artırdığını iddia ediyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka okullarda bir eğitim aracı olarak kullanılmalı mı? Yorumlarda buluşalım.