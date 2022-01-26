FiveM ile Grand Theft Auto V’in çok oyunculu özelleştirilmiş sunucularına girebilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 27 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Rockstar Games’in akıllara kazınan oyunu Grand Theft Auto V kısaca GTA V milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Hem ülkemiz de hem de dünyanın dört bir yanında milyonlarca oyuncu tarafından ilgiyle oynana yapım, FiveM yardımcı program ile özel sunucularına girebilmenize olanak tanıyor. Windows platformu kullanıcılarına sunulan FiveM uygulaması ücretsiz yapısı ile şu sıralar GTA V oyuncularının en çok tercih ettiği yardımcı araçlar arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz yıllarda 100 milyondan fazla kopya sattığını duyuran GTA V, günümüzde de aldığı güncellemeler ile oyuncularının yüzünü güldürüyor. Oyuna olan ilgi o kadar çok fazla ki haftalık satış listelerinde ilk sıralardaki yerini koruyor. Hal böyle olunca bazı geliştirici ekipler de oyuna özgü yardımcı araçlar yaratmaya başladılar. Bunlardan bir tanesi de FiveM oldu. Peki bu Fivem nedir? Nasıl kullanılır? Hadi daha yakından bakalım.

FiveM Nedir?

GTA V’in özelleştirilmiş çok oyunculu sunucularına girebilmeye yarayan yardımcı bir programdır. Windows 8 ve üzerinde çalışan yardımcı program sayesinde oyuncular GTA V’in özel sunucularına erişebilir, birbirinden farklı araçları, haritaları ve silahları deneyimleyebilirler. Rockstar’ın ağ kodu için basitçe geliştirilen araç herhangi bir hile unsuru taşımamaktadır. Yani oyuncular FiveM sayesinde sunuculara eriştikten sonra herhangi bir şekilde banlanmazlar.

FiveM Nasıl Yüklenir?

Bilgisayarınızdaki antivirüs programını kapatınız,

FiveM kurulum dosyasını indiriniz,

Bilgisayar için GTA V’in en güncel sürümüne sahip olunuz,

FiveM.exe dosyasına çift tıklayınız,

Gelen ekranları onaylayarak kurulumu tamamlayınız

FiveM yardımcı aracı GTA V’i satın almış olan tüm oyunculara ücretsiz olarak sunulmaktadır. FiveM sadece GTA V sunucularında çalışmaktadır. Bunun haricinde herhangi bir oyun üzerinde çalışmamaktadır ve hile özelliği taşımamaktadır.

Çok oyunculu modu oynamak için oldukça kolay bir yapı sunan uygulama, orijinal GTA V ağ kodu kullanır. Bu sayede kullanıcılarına güvenli bir hizmet sağlar. Sınırlı sunucu yapısına erişen uygulama çeşitli sunucularda özgürce gezebilmenize de olanak tanıyacak. FiveM şuan için sadece Windows altyapısı üzerinde çalışırken bünyesinde Türkçe dil desteğine de yer verdiğini unutmadan belirtelim.