Half-Life Ücretsiz Oldu! İndirmeden Oynamaya Başlayın

Half-Life ücretsiz hâle geldi. Valve tarafından geliştirilen ve uzun yıllar önce piyasaya sürülen bu çok oyunculu oyunun artık web tarayıcıda oynanabilen özel bir sürümü bulunuyor. Eski günlere gidip nostalji yaparken bir yandan da eğlenceli vakit geçirmek isteyenler hemen Half-Life'ın web sürümünü ücretsiz olarak deneyebilir.

Half-Life Artık Ücretsiz Olarak Tarayıcıdan Oynanabiliyor

Oyun dünyasının efsane oyunlarından biri olan Half Life artık web tarayıcısı üzerinden bir şekilde oynanabiliyor. Web tabanlı versiyon, oyunun hayranları tarafından geliştirildi. Bu da söz konusu oyunun resmî olmadığı anlamına geliyor. Dos Zone ekibi tarafından geliştirilen oyunun web tabanlı versiyonu, orijinal oyuna tamamen bağlı kalınarak sunuluyor.

Valve'ın bu oyununun çok uzun seneler önce piyasaya sürülmüş olmasına rağmen bu versiyonda ekran çözünürlüğü bakımından herhangi bir uyumsuzluk söz konusu değil. Orijinal oyundaki gibi yüksek çözünürlükte görülen basıklık hissiyatı bu versiyon mevut değil. Oyun, yeni nesil cihazlarda oynanacak şekilde geliştirildi.

Oyunda Half-Life'ın pek çok ünlü haritası yer alıyor. Crossfire, Bootbox, Gasworks, Killbox, Stalkyard, Bounce gibi haritalardan herhangi birini seçip mevcut sunuculara katılarak oyunu oynamaya başlayabiliyorsunuz. Web tabanlı olduğu için indirme işlemine gerek yok. Google Chrome, Microsoft Edge, Opera ve daha pek çok web tarayıcısı üzerinden hemen oynanmaya başlanabiliyor.

Half-Life'ın bu resmî olmayan web sürümü, 32 oyuncuya kadar destekliyor. Orijinal oyunda yer alan Glock 17, Shotgun, Crossbow, RPG dâhil hemen hemen her silah web versiyonunda da mevcut. Ayrıca Gordon Freeman, Barney Calhoun, Gina Cross, G-Man, Helmet (H.E.V. Suit PCV), Hgrunt (H.E.U.C. Marine), Recon Marine, Robo-Grunt, Scientist ve Zombie karakterleri arasında tercih yapabiliyorsunuz.

Web tabanlı sürümün en iyi yanı, oyunu oynamaya başlamak için tamamen yüklenmesinin zorunlu olmaması. Siz oynamaya başladığınızda oyun arka planda yüklenmeye devam ediyor ancak temel özellikler zaten yüklendiği için oyunun tamamının yüklenmesini beklemeden oynayabiliyorsunuz. Denemek için DOS Zone'un Half-Life: Deathmatch sayfasını ziyaret edebilirsiniz.