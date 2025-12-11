12 Yıldır Bu An Bekleniyordu! GTA 5'e San Andreas Özelliği Geldi

Rockstar Games, Grand Theft Auto V'i 17 Eylül 2013, bu oyunun çevrim içi çok oyunculu modunu ise 1 Ekim 2013 tarihinde piyasaya sürdü. Ne var ki o zamandan bu yana yayınlanan hiçbir güncellemede oyuncuların ilk günden itibaren istediği vücut geliştirme özelliğine yer verilmedi. İlginç bir şekilde GTA 6'nın çıkışına az bir süre kalmışken GTA: San Andreas'ın sevilen özelliği oyunun çevrim içi sürümüne eklendi.

GTA 5'e Vücut Geliştirme Özelliği Eklendi

Rockstar Games'in en çok satan oyunu GTA 5'e yıllardır eklenmesi talep edilen vücut geliştirme özelliği geldi. Bu özellik, 2004 yılında piyasaya sürülen Grand Theft Auto: San Andreas'ta bile mevcuttu. Dönemin koşullarına rağmen bu oyunda dahi vücut geliştirme özelliği yer alırken Grand Theft Auto 5 gibi yüksek bütçe ile yapılmış yeni nesil bir oyunda böyle bir özelliğin olmaması büyük bir eksiklik olarak görülüyordu.

Rockstar has finally added gyms and the ability to work out in GTA 5 after 12 years.



This was likely backported from GTA 6.

Şirket, bu önemli boşluğu yeni yayınlanan güncelleme ile beraber kapattı. GTA 5'te de artık vücut geliştirme aletleri kullanılabiliyor ancak GTA: San Andreas'a kıyasla önemli bir dezavantajı bulunuyor. Bunlar sadece animasyondan ibaret ve vücudunuzun gelişimine hiçbir etkisi bulunmuyor. Yani karakteriniz sadece o hareketleri yapmakla sınırlı kalıyor, vücudunun gelişimine hiçbir katkısı olmuyor.

GTA: San Andreas'ta ise bu sistem çok farklı bir şekilde ele alınmıştı. Oyuncular, bu oyunda haritada dambıl simgesi ile işaretlenen yerlere giderek koşu bandı, kondisyon bisikleti, dambıl ve daha birçok aleti kullanarak yağ yakıp kas kütlesini arttırabiliyordu. GTA 5 veya GTA Online'da ise ne yazık ki bunları yapmak mümkün değil.

Yine de bu özelliği sadece Grand Theft Auto V'ten ibaret görmemek gerekiyor. Bilindiği üzere Grand Theft Auto VI ya da diğer bir deyişle GTA 6 gelecek yıl piyasaya sürülecek. Bu özellik muhtemelen o oyunda da olacak ancak GTA: San Andreas'ta olduğu gibi karakterin vücudu üzerinde büyük bir etkisi olacak. Oyuncular, çeşitli aletleri kullanarak vücudunu geliştirebilecek.