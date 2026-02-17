GTA 6'da Hangi Şarkıların Çalacağı Açıklığa Kavuştu

Rockstar Games, Grand Theft Auto VI ya da kısaca GTA 6 ile ilgili sır küpü gibi davranmaya devam etse de sızıntıların önü arkası kesilmiyor. Son sızıntı, fragmanlar sayesinde oyunda yer alacağı zaten kesinleşen parçaların arasına birkaç şarkının daha eklenmesini sağladı. Bu yılın en çok beklenen oyununda çalacak olan parçalar, oyuncuları daha da ekrana kilitleyecek gibi görünüyor.

GTA 6'da Hangi Şarkılar Çalacak?

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre GTA 6'da çalacak parçalar arasında Poolside ve Panama'nın Back To Life, Skrilla'nın Doot Doot 67 parçası yer alacak. Şirketin şimdiye kadar GTA oyunlarında yer verdiği şarkıların türü ile çok uyumlu görünen bu iki parçanın haricinde önmeli bir ipucu daha paylaşıldı. Görünüşe bakılırsa GTA 5'ten bilinen Neon Indian henüz Rockstar'ın bu büyük oyun serisinden tamamen uzaklaşmış değil.

Oyuncular, Grand Theft Auto VI'da Neon Indian'ın daha pek çok parçasını dinleme imkânına sahip olacak. Bu arada Rockstar'ın paylaştığı fragmanlarda arka planda çalarak oyunda yer alacağı kesinleşen parçalar arasında Love Is a Long Road, Hot Together, Child Support, Thunder Island, Talkin' To Myself Again, I Love Rock N' Roll, Everybody Have Fun Tonight bulunuyor.

Daha da önceye gidecek olursak oyunda Drake, DJ Khaled ve T-Pain'in iş birliğinin de olacağı ortaya çıkmıştı. Örneğin T-Pain, Ocak 2024 tarihinde son derece rahat bir şekilde GTA 6 için müzik yaptığını açıkladı. Rockstar Games'in oyunlarla ilgili bilgilerin önceden sızdırılmasını engellemekte ne kadar ciddi bir şirket olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda oyuncular açısından oldukça şaşırtıcı bir gelişmeydi.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

GTA 6, son anda beklenmedik bir gelişme olmazsa 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Geçtiğimiz günlerde Take-Two Interactive tarafından yapılan açıklamaya göre Rockstar Games'in tanıtım çalışmalarına başlaması yaz aylarını bulacak. Bu da ilerleyen aylarda yeni fragmanlar da dahil olmak üzere oyun hakkında daha fazla bilgi edinmeye başlanılacağı anlamına geliyor.

GTA 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

GTA 6'nın fiyatının normalde 100 dolar (4 bin 372 TL) olacağı ileri sürülmüştü ancak Eski Rockstar Games çalışanı olan Mike York'un iddiasına göre GTA 6, 70 dolar (3 bin 60 TL) gibi daha uygun sayılabilecek bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. York'a göre Rockstar'ın böyle bir tercihte bulunacak olmasının arkasında "oyuncuların güvenini sarsmama" isteği yatıyor.