Bu Özellik Sayesinde GTA 6'nın Online Moduna Geçmek İstemeyeceksiniz

Grand Theft Auto VI ya da kısaca GTA 6'nın piyasaya sürülmesinin önünde sadece birkaç ay kalmış durumda. Oyunla ilgili sızıntıların ardı arkası kesilmezken çok önemli bir iddia ortaya atıldı. Paylaşılan bilgilere göre serinin bir sonraki oyunu, çok oyunculu moddan bağımsız olarak arkadaşlarla ana hikâye modunu oynamayı mümkün kılan bir moda da sahip olacak.

GTA 6 Co-op Desteği Sunacak mı?

Ortaya çıkan bilgilere göre GTA 6, co-op desteğine sahip olacak. Bu, oyunu herhangi bir arkadaşınız ile aynı anda oynamayı mümkün hâle getirecek. Bunun pratikte nasıl çalışacağına ilişkin detaylar henüz belli değil ancak iddialar eğer gerçekten de doğru ise A Way Out tarzı bir oynanışa sahip olabiliriz.

GTA 6'nın Co-op Modu Nasıl Çalışacak?

Daha önce hiç A Way Out oynamayanlar için kısaca özetlemek gerekirse bu oyunda iki ana karakter mevcut. Ekran ortadan ikiye bölünüyor. Bir oyuncu Leo Caruso'yu yönetirken diğeri ise Vincent Moretti'yi yönetiyor. GTA 6 özelinde ele alacak olursak bir karakter Lucia'yı yönetirken öbür oyuncu ise Jason'ı yönetebilir.

Grand Theft Auto VI, A Way Out'a kıyasla çok daha büyük bir dünya sunacak ve bu oyunda ana görevleri yapmadığımız süre zarfında dilediğimiz gibi gezme imkânına sahip olacağız. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olursa arkadaşımızla yalnızca görev yapmakla sınırlı kalmayız. Bununla birlikte oyunun tüm açık dünya aktivitelerini de yapabiliriz.

Bu aktivitelere örnek vermek gerekirse GTA 5'te tenis oynayabiliyor, yüzme yarışı yapabiliyor, yarışlara katılabiliyor, dart oynayabiliyoruz. GTA 6'da daha birçok aktivitenin olması bekleniyor. İçine girilebilen mekân sayısının çok yüksek olması da aktivitelerin çok çeşitli olmasını sağlayacak. Dolayısıyla arkadaşınızla oynadığınızda sıkılmaya vaktiniz olmayacak.

GTA 6 Sızıntılarına Göre Oyuncuları Başka Neler Bekliyor?

Grand Theft Auto VI, Call of Duty oyunlarından sonra belki de şimdiye kadar en çok sızıntı yaşanan oyun oldu. Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre oyundaki NPC'ler için çok sayıda ses kaydı hazırlandı. Bu, NPC'lerin artık tekdüze hareket eden ve tepkiler veren karakterler olmasını engelleyecek. Örneğin hava kapalı olduğunda karakterlerin gerginliğinin ses tonuna da yansıdığını fark edeceksiniz.

Oynanabilir karakterlerin tam adları Lucia Caminos ile Jason Duvall olacak. En son Grand Theft Auto: San Andreas'ta gördüğümüz kilo alma ve verme özelliği, yeni oyunda da bulunacak. Öte yandan karakterler arasında ilişki barı olacak. Birbirlerine karşı olan tepkileri, bu ilişki barına göre değişiklik gösterecek. Ayrıca kadın ve erkek karakter arasında belirgin bir oynanış farkı olacak.

Bu arada henüz doğrulanmadı ancak oyundaki bir görevde çalacak olan müzik de ortaya çıkmış olabilir. Remiremus isimli bir kullanıcı tarafından X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşılan bir videoda oyunda çalacağı iddia edilen bir müziğe yer verildi. Hatta bunu ilk görevde duyacağımız iddia edildi.

New: Rumoured leaked soundtrack for the first GTA 6 mission pic.twitter.com/QkXbhUiexy — remus_r (@remiremus_) March 29, 2026

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Oyun, ilk olarak Xbox Series X / S ve PlayStation 5'e gelecek ancak önceki oyunda olduğu gibi yeni nesil konsollara geldikten çok daha uzun bir süre sonra PC oyuncuları ile buluşması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Sayılara dayanarak bir tahmin yürütelim. Grand Theft Auto VI için şimdiye kadar 2 milyar dolardan fazla para harcandığı iddia ediliyor. Bu, güncel kurla 88 trilyon 936 milyon 800 bin TL'ye denk geliyor. Gerçekten çok yüksek bir meblağ, değil mi? Geliştirmesi bu kadar zahmetli ve pahalı bir oyunun co-op desteğine sahip olacağı iddiaları, bu sebeple bana çok ütopik gelmiyor.

Elbette ki ekstra iş yükü demek, daha kapsamlı testler gerektiriyor ancak günün sonunda her şeyiyle kusursuz bir yapım ortaya koymak isteyen şirketin kesinlikle gözden geçirebileceği bir özellik. O yüzden GTA 6 piyasaya sürüldüğünde ana görevleri arkadaşlarımızla yapabilmemizi mümkün kılan bu özelliği görmek, benim için pek şaşırtıcı olmaz.