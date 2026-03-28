Ucuz Game Pass Aboneliği Geliyor! Avantajları Sızdırıldı

Microsoft'un geçtiiğimiz günlerde Xbox Game Pass hizmeti için yeni abonelik planlarının üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Son sızıntı ile birlikte bu planın neler sunacağı açıklığa kavuştu. Görünüşe bakılacak olursa oyuncular şu an sunulanlardan çok daha farklı bir abonelik planı ile karşı karşıya kalacak.

Yeni Xbox Game Pass Planı Neler Sunacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre yeni Xbox Game Plass, Xbox Game Studios tarafından geliştirilen oyunları içerecek. Yani oyuncular, Microsoft tarafından satın alınan oyun stüdyolarının haklarına sahip olduğu oyunlarına erişebilecek. Bunların arasında ise Doom Eternal, Fallout 4, Fallout 76, Halo 5, Hellblade, State of Decay 2, The Elder Scrolls Online ve Gears 5 gibi oyunlar yer alıyor.

Bu abonelik planının başka hangi avantajlar sunacağı şimdilik belli değil. Elbette ki yalnızca bunlarla sınırlı olması gibi olasılıklardan da söz etmek mümkün ama Netflix ve Microsoft ortaklığını da es geçmemek gerekiyor. İki şirket şu an olası ortaklık ile gündemde yer alıyor. Yeni Game Pass planında Netflix aboneliği de bir avantaj olarak sunulabilir.

Mevcut Xbox Game Pass Planlarının Avantajları Neler?

Essential Premium Ultimate Call of Duty: Warzone ve League of Legends gibi oyunlar için avantajlardan yararlanmanızı mümkün kılar. Essential'da mevcut tüm avantajlara ek olarak Xbox tarafından yayınlanan yeni oyunlara lansmandan itibaren 1 yıl içinde erişme hakkına sahip olursunuz. Essential ve Premium'un avantajlarının yanı sıra Xbox'ın yayınladığı çeşitli yeni oyunlar ile pek çok üçüncü taraf oyunları çıktığı gün oynayabilirsiniz. Xbox konsolu ve PC için 50'den fazla oyuna doğrudan erişim imkânı sağlar. PC ve Xbox konsolunda 200'den fazla oyunu oynayabilirsiniz. Hem Xbox hem PC'de 400'ün üzerinde oyuna erişebilrisiniz. Ayrıca EA Play ve Ubisoft+ Classics ve daha fazlasının keyfini sürmenize olanak tanır.

Mevcut Xbox Game Pass Planlarının Fiyatı Ne Kadar?

Xbox Game Pass Essential: 269 TL

Xbox Game Pass Premium: 409 TL

Xbox Game Pass Ultimate: 799 TL

Mevcut Xbox Game Pass Planlarının Fiyatı Artacak mı?

Mevcut Game Pass abonelik hizmetine yönelik yakın zamanda bir zam uygulanması beklenmiyor. Hatta Xbox'ın yeni CEO'su Asha Sharma'nın Game Pass gibi hizmetleri daha cazip hâle getirmek gibi planları bulunuyor. Öte yandan yakın zamanda Xbox Series X / S için zamlı fiyatların uygulanmaya başlanacağı iddia edildi. Sony'nin yeni PlayStation 5 zammından hemen sonra ortaya çıkan bu gelişme, Microsoft'un Xbox özelindeki planlarını yeniden gözden geçirdiğine işaret ediyor.

Editörün Yorumu

Uygun fiyatlı Xbox Game Pass planı eğer sadece Xbox oyunları ile sınırlı olursa çok ilgi çekeceğini düşünmüyorum. Elbette ki Ultimate gibi planlar için her ay 799 TL ödemek istemeyenler için mantıklı bir seçim olabilir ama avantaj yelpazesi şu aşamada oldukça sınırlı görünüyor. Umuyorum ki içerik açısından biraz daha zenginleştirilir.