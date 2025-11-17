GTA 6’nın İlk Fragmanı Tarihe Geçti!

Rockstar Games, yıllardır merakla beklenen GTA 6 için iki yıl önce yayımladığı ilk fragmanla oyun dünyasında adeta dengeleri değiştirdi. Ardından geçtiğimiz aylarda gelen ikinci fragman, heyecanı farklı bir seviyeye taşıdı ve büyük bekleyiş yeniden alevlendi. Bu, dikkat çekici bir rekoru da beraberinde getirdi. Öyle ki GTA 6’nın ilk fragmanı YouTube’da zirveye yerleşti. İşte ayrıntılar...

GTA 6'nın İlk Fragmanı YouTube'da En Çok İzlenen Fragman Oldu

Oyunun YouTube’da yayımlanan ilk fragmanı kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı ve aylar içinde devasa bir kitleye erişti. Gelen son bilgilere göre video bu başarısıyla YouTube’da reklamsız kategori içinde en çok izlenen fragman olmayı başardı. Şu anda yaklaşık 270 milyon izlenmeye sahip olan fragman, reklamsız videolar arasında zirvede yer alıyor.

Burada önemli bir detaya dikkat çekmek gerekiyor. YouTube’daki videoların büyük bölümü içerik üreticilerine reklamlar üzerinden gelir sağlıyor. Yani platformdaki izlenmelerin çoğu reklamlardan elde edilen kazançla destekleniyor. Ancak bu ilk GTA 6 fragmanı için geçerli değil. Zira tamamen reklamsız yayımlandı ve buna rağmen en çok izlenen fragman oldu.

Rockstar Games fragmanı reklamlı şekilde paylaşmış olsaydı, izlenme sayısı düşünüldüğünde ciddi bir gelir elde edebilirdi. Öte yandan GTA 6'nın bu sene yayımlanan ikinci fragmanı ise 140 milyon izlenmeye yaklaşmış durumda.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

GTA 6'nın Mayıs 2026’da piyasaya sürülmesi planlanırken geçtiğimiz haftalarda alınan erteleme kararıyla birlikte yeni çıkış tarihi 19 Kasım 2026 olarak açıklandı.

