ChatGPT'nin Geliştiricisi, Fiziksel Bir Ürün Piyasaya Sürecek (Video)

OpenAI, çok uzun bir zamandan beri yapay zeka alanında önemli faaliyetler yürütüyor. Ama sadece bununla sınırlı kalmak yerine fiziksel bir ürün de ortaya koymaya çalışıyor. Bunun için Apple'ın eski tasarımcısı Jony Ive ile birlikte zaten çalışmalara devam ediliyor. Sızıntılara göre şu an birden fazla ürün geliştiriliyor ve yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenmiyor.

Yine de bu, şirketten hiç fiziksel bir ürün göremeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Yapay zeka devi, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden paylaştığı bir videoda yeni cihazını gösterdi. Elbette ki şirketin sunmayı planladığı o büyük ürünler gibi olmayacak ancak paylaşılan ipuçları, bunun da epey işlevsel olacağını gösteriyor.

OpenAI, Nasıl Bir Ürün Piyasaya Sürecek?

OpenAI tarafından sunulmaya hazırlanan yeni cihaz, şirketin yapay zeka destekli kodlama aracı olan Codex ile bağlantılı olacak. Henüz çok fazla ipucu yok fakat videoda birkaç düğmenin yer aldığı bir cihaza yer verildi. Silüeti sergilenen bu ürün, Work Louder'ın 13 mekanik anahtar, bir yön tuşu ve bir de dokunmatik sensör içeren Creator Micro 2 cihazı ile büyük benzerlik taşıyor.

Your favorite Codex shortcuts are getting an upgrade.



July 15th. pic.twitter.com/xZ1ydZyt94 — OpenAI Developers (@OpenAIDevs) June 29, 2026

Bilmeyenler için bu tür cihazlar, çeşitli uygulamalarda özel kısayollar atamak için kullanılıyor. Normalde klavyede birkaç tuşa aynı anda basarak ya da menüler arasında geçiş yaparak gerçekleştireceğiniz karmaşık işlemleri bu cihaz sayesinde tek bir düğmeye basarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Zaten videoda şirketin bu ürün için Work Louder ile ortaklığa gittiği de belirtiliyor.

Şirket eğer gerçekten de böyle bir ürün piyasaya sürerse Codex'i kullanırken sıkça başvurulan komutlar bu düğmelere atanabilecektir. Bu arada Photoshop gibi yazılımlarda genellikle fırça boyutunu değiştirme gibi özelleştirme ayarlarında kullanılıyor. Codex için sunulacak cihazda da yazılım geliştiricileri tamamen kendine göre ayarlama yapabilecektir.

OpenAI, Codex İçin Geliştirilen Cihazı Ne Zaman Sunacak?

Paylaşılan bilgilere göre OpenAI, Codex için geliştirilen bu cihazı çok fazla bekletmek istemiyor. Öyle ki şirket, paylaşımında "15 Temmuz" tarihine yer verdi. Yani iki hafta gibi bir sürenin ardından ürünün tanıtımı gerçekleştirilecek. Bununla birlikte kullanıcılara ne gibi avantajlar sunduğu ve fiyatının ne kadar olduğu gibi detaylar da açıklığa kavuşacak.

Cihaz piyasaya sürüldükten sonra özellikle yazılım projelerinde Codex'i kullananların işinin büyük ölçüde kolaylaşması bekleniyor. Normalde epey zahmetli olabilecek işlemler, sadece bir düğme ile gerçekleştirilebileceği için kod yazma sürecinin şu an olduğundan çok daha hızlı ve pratik bir şekilde yürütülmeye başlanması bekleniyor.

OpenAI, Jony Ive ile Neler Geliştirecek?

Daha önce ortaya çıkan bilgiler, OpenAI ve Jony Ive'ın üzerinde çalıştığı birden fazla ürün olduğunu gösteriyor. Bunların başında ise bir akıllı hoparlör geliyor. Söz konusu hoparlör, bir kamera içerecek. Yüz tanıma teknolojisini destekleyecek olan ürün, evdeki kişileri çevresini algılama yeteneğine sahip olacak.

Bu hoparlörü özel yapan nokta, piyasada örneklerini gördüğümüz sıradan sesli asistanlar gibi çalışmakla sınırlı kalmayacak olması. Bunun haricinde kullanıcı alışkanlıklarına göre size tavsiyelerde bulunacak. Yani hoparlör sadece sorularınızı yanıtlamayacak. Size uygun önerilerde bulunacak. Sabah bir toplantınız mı var? Size erken yatmanızı tavsiye edecek.

Diğer bir ürün, temelde bir telefon gibi çalışacak ama ekranı olmayacak. Cebinize sığabilecek kadar küçük bir yapıda gelecek. Hoparlör gibi size günün herhangi bir anında yardımcı olmak için bekleyecek. Öte yandan şirketten bir akıllı gözlük de bekleniyor. Bu konuda Meta zaten öncü şirketlerden biri. OpenAI'ın da Meta gibi büyük şirketlere bu ürünle birlikte rakip olması bekleniyor.

Söz konusu ürünlerin haricinde çeşitli akıllı ev ürünleri sunacağı da söylentiler arasında ama bunlar elbette yakın zamanda beklenmiyor. Öncelik ekranı olmayan telefon benzeri bir cihaz, hoparlör ve bir ihtimal akıllı gözlükte.

Editörün Yorumu

Bir yazılımcı değilim. Yani bunu bir iş olarak yapmıyorum ama üretken yapay zeka araçlarının yaygınlaşmadığı dönemde C# (aynı veya benzer syntax [dil bilgisi kuralları olarak düşünebilirsiniz] yapısına sahip farklı dilleri de denedim) ve JavaScript gibi dillerle epey kod yazdım. Yapay zeka modelleri geliştikçe temelimin de olması sayesinde çeşitli projeler hazırladım.

Bana kalırsa Codex için geliştirilen bu cihaz, "olmazsa olmaz" bir ürün değil ama benim gibi kişisel projeler için kod yazmıyorsanız, çok kısa bir sürede yetiştirilmesi gereken işleriniz varsa pekâlâ faydasını görebilirsiniz. Sonuçta bu tür durumlarda önemli olan maksimum hız, minimum hata. Bu cihaz belki işlerin ışık hızında tamamlanmasını sağlamayacak fakat size büyük bir kolaylık sağlayacak.