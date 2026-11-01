GTA 6'nın 3 Saatlik Müzik Albümü Geliyor

GTA 6'yı geliştiren Rockstar Games, oyunun Justice imzalı müziklerini ayrı bir albümde topluyor. Şirketin 29 Ekim 2026'da yaptığı duyuruya göre GTA 6 müzik albümü "Grand Theft Auto VI: Original Score" 11 Aralık 2026'da yayın platformlarına, CD'ye ve plağa geliyor. Albüm 19 Kasım 2026'da çıkacak oyundan 3 hafta sonra dinleyiciyle buluşacak.

GTA 6 Müzik Albümünün İçeriği

Albümün bestecisi, Gaspard Augé ve Xavier de Rosnay'dan oluşan, Grammy ödüllü Fransız elektronik müzik ikilisi Justice. Rockstar, ikilinin oyun için hazırladığı besteleri uyarlanabilir bir müzik olarak tanımlıyor. Bu müzik, oyuncunun Jason ile Lucia'nın hikâyesi boyunca Vice City ve Leonida'da yaptıklarına göre değişiyor. Albüm de bu bestelerin tamamından seçilen 30 parçayı ve tüm sürümlerde bulunacak dijital bonus parçaları topluyor.

Rockstar bonus parçaların sayısını açıklamadı. Justice'in resmi mağazası ve albümü duyuran müzik dergileri 30 parça ile bonus parçalardan oluşan bütünün toplam süresini yaklaşık 3 saat olarak veriyor. Duyurudan 1 gün önce Apple Music'in Yeni Zelanda mağazasında görülen albüm kaydında 50 parça listeleniyordu. Bu sayı ile Rockstar'ın verdiği 30 parça arasındaki farkın nedeni bilinmiyor.

Albümden 2 parça yayın platformlarına çıktı. Tame Impala, SZA ve King Gizzard & The Lizard Wizard'ın katıldığı "Flower in a Hurricane", ilk kez 15 Ekim 2026'da yayımlanan GTA 6'nın çıkış fragmanında duyulmuştu. Fransız elektronik müzik yapımcısı Gesaffelstein'ın eşlik ettiği "Pusher" ise duyuruyla aynı gün Spotify ve Apple Music'e geldi.

Plak ve CD Fiyatları

Albümün fiziksel sürümleri 2 CD'lik set ile siyah ve sınırlı sayıda üretilen şeffaf 3 plaklık setlerden oluşuyor. Bağımsız plak dükkânlarına özel olarak satılan şeffaf set, parlak baskılı açılır bir kapakla geliyor. Albümü Because Music ve Ed Banger Records plak şirketleri Rockstar Games ile birlikte çıkarıyor. Ön siparişler duyuruyla birlikte açıldı.

ABD'deki plak mağazası Rough Trade'de şeffaf plak seti 59,99 dolar, siyah plak seti 54,99 dolar, CD seti 21,99 dolar. Merkez Bankası'nın 27 Ekim 2026 tarihli dolar kuruyla bu fiyatlar 2 bin 987 TL, 2 bin 738 TL ve 1.095 TL ediyor. Rockstar albümün Türkiye'de resmi olarak satılıp satılmayacağına dair bir bilgi vermedi.

GTA 6'nın Diğer Resmi Albümü

Original Score oyunun 2. resmi albümü. Rockstar Eylül 2026'da 34 özgün parçadan oluşan "Grand Theft Auto VI: The Album"ü duyurmuştu. Travis Scott, Keith Richards, Morgan Wallen, Rauw Alejandro, PinkPantheress ve Yung Lean gibi sanatçıların şarkılarını toplayan bu albüm, oyunla aynı gün çıkacak. Rockstar'ın GTA 6 sitesindeki müzik sayfasında 6 oyun içi radyo istasyonundan örnekler de dinlenebiliyor.

GTA 6'nın Çıkış Tarihi ve Fiyatı

GTA 6, 19 Kasım 2026'da PS5 ve Xbox Series X|S için çıkacak. Rockstar PC sürümü için bir tarih vermedi. Oyunun Türkiye fiyatı Standart Sürüm için 3.999 TL, Ultimate Edition için 4.999 TL. İndirme boyutu ve harita büyüklüğü gibi ayrıntılar da albümün duyurulduğu hafta gündeme geldi.

Editörün Yorumu

Bence bu albümün plak sürümü oyuncudan çok koleksiyoncuya hitap ediyor: Rough Trade'deki şeffaf set, kargo ve vergiler hariç bile oyunun Standart Sürüm fiyatının 4'te 3'üne yaklaşıyor. 1.095 TL'lik CD seti ise daha makul bir hatıra olabilir. Öte yandan oyuncunun hareketine göre değişen bu müziklerin albümde sabit bir sırayla aynı etkiyi bırakıp bırakmayacağı belli değil. Fiziksel sürüm kararını birkaç parçayı yayın platformlarında dinledikten sonra vermek daha mantıklı.