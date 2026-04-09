GTA 6 Online'ın Çıkış Tarihi Sızdırıldı! Biraz Beklemek Gerekecek

GTA 6'nın çıkış tarihinin yeniden ertelenebileceği konuşulurken oyun dünyasının güvenilir kaynaklarından biri önemli iddia ortaya attı. Daha önce Call of Duty oyunlarının sızıntılarını yapan Hope (TheGhostofHope), oyunun çevrim içi çok oyunculu modunun ne zaman çıkacağını açıklığa kavuşturdu. Buna göre Rockstar Games, GTA 5 Online'a göre arayı biraz daha uzun tutabilir.

GTA 6 Online Ne Zaman Çıkacak?

Daha önce Call of Duty oyunu hakkında pek çok doğru iddiada bulunan Hope, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada GTA 6 Online'ın ana oyunun piyasaya sürülmesinden bir ay sonra çıkacağını belirtti. Oyunun 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürüleceğini göz önünde bulundurursak çevrim içi çok oyunculu modun erişime açılmasının Aralık ayının sonunu bulabileceğini söyleyebiliriz.

Bu aslında GTA 5 için izlenen yaklaşımdan epey farklı. Hatırlarsanız GTA 5, 17 Eylül 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştü. 1 Ekim 2023 tarihinde ise online modu devreye alınmıştı. Yani arada 14 günlük bir süre söz konusu. Rockstar muhtemelen oyunun sunduğu dünyaya alışmanın 2023 yılında piyasaya sürdüğü oyundan daha uzun süreceğini düşünüyor.

GTA 6 Online Neler Sunacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre GTA 6 Online, serinin özüne sadık kalacak. GTA 5'in çok oyunculu modunda oyuncuların sürekli kullandığı Oppressor Mk II ve Deluxo tarzı uçan araçları yeni çok oyunculu modda görmeyeceğiz. Bu tür araçları kullanan kişilerin karadaki oyuncular tarafından hedef alınması zor olduğu için özellikle yeni başlayanlar açısından ciddi dezavantaj oluşturuyordu. Geliştirici, tüm oyuncuların eşit şartlar altında yüzleşmesini sağlamak istiyor.

Bu arada GTA 6 Online'ın lobi kapasitesinin 32 oyuncu ile sınırlı olması bekleniyor. Bu, katıldığınız lobide toplam en fazla 32 oyuncu olabileceği anlamına geliyor. Oyunun haritası, GTA 5'e kıyasla epey büyük olacak. Söz konusu araçların olmayacağını da göz önünde bulundurursak biraz eğlenmek isteyen oyuncuların diğerlerine ulaşması epey zaman alabilir.

GTA 6'nın Yeniden Ertelenme İhtimali Var mı?

Grand Theft Auto serisinin geliştiricisi Rockstar Games, piyasaya sürülen GTA oyunları için şimdiye kadar oyuncuları en fazla 4-5 yıl bekletti ancak GTA 5'ten sonra ilginç bir durum yaşandı. Oyun, 13 yıl geçmesine rağmen hâlâ piyasaya sürülmedi. Normalde 2025 yılının son baharında çıkacağı belirtilmişti ama bu daha sonra 26 Mayıs 2026 tarihine ertelendi.

Belirtilen tarihten sonra oyun bir kez daha ertelemeye gitti ve çıkış tarihi 19 Kasım 2026 olarak belirlendi. Bu son ertelemeden sonra Take-Two'nun Xbox'ın sahibi Microsoft ve PlayStation'ın sahibi Sony'ye oyunun bu yıl içinde çıkmasına kesin gözüyle baktığına işaret eden bir açıklamada bulunduğu ortaya çıktı

Bu, üçüncü bir ertelemenin olası görünmediği anlamına geliyor. Oyuncuların bu yılın sonuna doğru GTA 6 ile zaman geçirmeye başlaması çok yüksek bir ihtimal olarak görülüyor. Eğer erteleme olmazsa oyun piyasaya sürüldükten bir ay sonra da online modun neler sunduğunu deneyimleyerek öğrenme imkânı elde edecekler.

Editörün Yorumu

GTA 6'nın online modunu oyunun kendisinden bile daha çok beklediğimi söyleyebilirim. Bir önceki oyunun online moduna göre çok daha kapsamlı bir şeyler bekliyorum. Oyun içi aktivite açısından daha geniş bir yelpaze sunması, görev ve mini oyun çeşitliliğinin oldukça fazla olacağı kanaatindeyim. Bu arada GTA 6'nın online modu çıktıktan sonra uzun bir süre GTA 5 Online'a destek verileceği söyleniyor. Eğer yeni oyunun online modunu beğenmezsek (ki bunu çok düşük ihtimal olarak görüyorum) GTA 5 Online'dan devam edebiliriz.