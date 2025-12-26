Eski Bilgisayarı Olanlara Müjde: Düşük Bütçeli GTA 5 Geliyor (Video)

Grand Theft Auto 5 ya da kısaca GTA 5, 2013 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana 12 yıl geçti fakat bu oyunu henüz iyi bir sisteme sahip olmadığı için baştan sona oynayamayan pek çok oyuncu bulunuyor. Neyse ki gönüllü bir geliştirici ekibi tam da söz konusu oyuncular için kollarını sıvadı.

Revolution Team: GTA: San Andreas'ın NextGen sürümü üzerinde çalıştığını duyurdu. 21 yıl önce piyasaya sürülen oyunun grafikleri, yeni proje kapsamında Grand Theft Auto 5'in seviyesine çekilecek. Böylece bütün oyuncular, Rockstar Games'in 2013 yapımı oyununa benzer bir deneyim elde edebilecek.

GTA San Andreas, Rage Motoruna Taşınıyor

GTA Vice City'nin resmî olmayan NextGen sürümünün de arkasındaki ekip Revolution Team, Grand Theft Auto: San Andreas'ı GTA 5'in Rage motoruna taşımak üzere harekete geçti. Bu proje sadece San Andreas'ın haritasını baştan aşağı değiştirmekle kalmayacak. Bununla birlikte oyundaki tüm içerikler, size yeni nesil deneyim yaşatacak hâle getirecek.

Ekip, oyunun şu anki sürümünün baştan sona oynanabilir olduğunu belirtse de mod için henüz resmî bir çıkış tarihi paylaşmadı. Yine de tam olarak nasıl bir proje olacağına dair fikir vermek adına San Andreas'ta yönettiğimiz Carl Johnson karakterinin meşhur başlangıç sahnesini içeren bir video yayınladılar.

Bu projenin hayata geçirilmesi durumunda modun geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından ilgi göreceği aşikâr fakat terazinin diğer tarafında Take-Two Interactive'in olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Rockstar Games'in üst kuruluşu, daha önce Vice City NextGen Edition'ın indirme işlemlerine kapatılmasını ve onunla ilgili bütün videoların yayından kaldırılmasını sağladı.

Yeniden büyük bir hayal kırıklığı yaşamak istemeyen ekip, bu sefer daha temkinli davranıyor ve şu anlık indirme bağlantısını herkese açık olarak paylaşmaktan uzak duruyor. Peki, siz bu konu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Hem yeni mod hem Take-Two'nun söz konusu modlara karşı tutumu hakkındaki görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.