Gundam Robot Bütün İhtişamıyla Geliyor

Dünyanın dört bir yanında kendilerine seyirci bulmayı başaran Gundam robotlar seyriciyle buluşmaya hazırlanıyor. Üstelik bu sefer çok daha keyifli görüntüler ortaya çıkacak gibi görünüyor.

One Piece, Naruto, Dragonball gibi seriler son yıllara damga vurmuş olsa da onların öncesinde, robot ve meka çılgınlığı döneminde dünyayı kasıp kavuran serilerden birisi de Gundam olmuştu. Uzun bir süre insanlar bunun hakkında konuştu.

Gundam Robot yatırımcı buldu

1979 yılında Yoshiyuki Tomino tarafından ortaya çıkarılan Gundam serisi, dünya anime tarihine derin izler bıraktı. Japon kültürü bu seri sayesinde birçok ülkeye yayıldı.

Transformers, Pacific Rim, Reel Steel, Voltron, MegaBots gibi popüler seriler Gundam esintisi taşıyor. Bu nedenle Dünya sinema tarihi de çok büyük bir borca sahip. Gundam robotları ile ilgili en büyük problemlerden bir tanesi de yatırımcı bulamamasıydı. Şimdi ise bu sorun büyük ölçüde çözüldü.

Yokohama Gundam Fabrikası, seriyle adeta özdeşleşen RX-78-2 modeli robotun gerçek boyutlu bir kopyasını yapmaya başladı. Herkes merakla bu yeni kopyayı bekliyor. Bu robotun yaklaşık olarak 25 ton ağırlığında olması bekleniyor. Sizce Gundam Robotları gereken heyecanı uyandırabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.