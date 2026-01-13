Büyük İddia: Efsane Serinin Üçüncü Oyunu Geliştirilme Aşamasında

Senua, yeni Hellblade serisi geri dönüş yapacak gibi görünüyor. Sektörün önemli isimlerinden Jez Corden, İngiliz stüdyonun Hellblade 3 için çalışmalara başladığını söyledi. Corden'ın geçmişte sızdırdığı bilgilerin isabetli çıkması göz önünde bulunduracak olursak, şimdiden devam oyununu beklemeye başlayabiliriz.

Ninja Theory, Project Mara Sonrasında Gözünü Hellblade 3'e Çevirdi

Geçmişinde Bleeding Edge, Heavenly Sword, DmC: Devil May Cry ve Hellblade oyunları olan Ninja Theory, geçtiğimiz yıllarda Project Mara duyurusunda bulunmuştu. Deneysel olan bu projeden uzun zamandır haber alınamaması ile kafalarda soru işareti oluşturmuştu. Yakın bir zaman önce gerçekleştirilen Xbox Two yayınına katılmış olan Jez Corden, Mara projesinden pek bir şey beklenmemesi gerektiğini ifade etti. Dahası ise bir konseptten ibaret olduğunu ve halihazırda üzerinde çalışılmadığını belirtti.

Aynı röportaj sırasında, yeni bir Hellblade oyunu da gündeme geldi. Corden, İngiliz stüdyonun markanın evreninde geçecek olan yeni bir oyun üzerinde çalıştığını ve bunun yüksek ihtimalle Hellblade 3 olacağını dile getirdi. Şimdilik kesin detaylar verilememiş olsa da, Hellblade: Senua's Sacrifice ve Senua's Saga: Hellblade 2 ile karşılaştırıldığında daha etkileşimli olacağı söyleniyor. Bununla birlikte, yeni oyunda oynanış tarafında biraz daha ön plana çıkartmak istiyorlarmış. Gerekçesi ise daha geniş bir kitleye ulaşmasının istenmesiymiş.

Her ne kadar belirli bir kitleye hitap ediyor olsa da Hellblade serisi Ninja Theory'ye göre güvenli bir liman diyebiliriz. Bu bağlamda, yeni bir fikri mülkiyet ile daha büyük bir riske görmektense, Senua karakterinin hikayesinin devamını göstermeyi tercih etmeleri pek de şaşırtıcı olmadı diyebiliriz.

Bildiğiniz gibi bilhassa ikinci oyun ile teknolojik bir ziyafet çekmiştik. Hareket yakalama ve yüz animasyonu olsun, gerçeğe çok yakın bir görsel deneyim sunulmuştu. Bu açıdan baktığımızda, Hellblade 3 ile bunun bir adım daha öteye taşınması bekleniyor. Bu noktada, Project Mara ile edinilen deneyimin katkısının olabileceğini de söyleyebiliriz.