Türkçe Destekli Zombi Oyunu Game Pass'e Geliyor! Tarih Verildi

Microsoft, her ay düzenli olarak Game Pass oyunlarının sayısını artırmaya devam ediyor. Şirket popüler abonelik hizmeti Game Pass'in kütüphanesine çok yakında yeni bir oyunun ekleneceğini duyurdu. Kaliteli grafiklere sahip olan yeni oyun, zombi oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor.

Quarantine Zone: The Last Check Game Pass'e Eklenecek

En iyi zombi oyunları arasında yerini almaya hazırlanan Quarantine Zone: The Last Check, 12 Ocak 2026 tarihinde satışa sunulacak. Game Pass Ultimate aboneleri, oyunu ilk günden itibaren herhangi bir ekstra ücret ödemeden PC üzerinden oynayabilecek. Oyunun konsol sürümü olmadığından dolayı Xbox Series X/S üzerinden erişilemeyecek.

Hayatta kalma ve simülasyon türlerindeki Quarantine Zone: The Last Check'te kontrol noktasında görevli bir kişiyi kontrol ediyoruz. Hayatta kalan insanlara sağlık taraması yaparak kimin enfekte kimin enfekte olmadığını tespit etmeye çalışıyoruz. Şüpheli belirtilere sahip olanları ise gözlem için karantinaya alıyoruz.

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip oyun yalnızca bununla sınırlı değil. Zombi sürüleri zaman zaman kontrol noktasına saldırabiliyor. Böyle durumlarda çeşitli silahlar kullanarak onları püskürtmek gerekebiliyor. Bunların yanı sıra yiyecek, ilaç ve mühimmat gibi sınırlı kaynakları dikkatli şekilde yönetmemiz gerekiyor.

Oyunun şu anda demo sürümü de mevcut. Demo sürümü oynayabilmek için ilk olarak Steam'i ziyaret edin ve hesabınıza giriş yapın. Daha sonra "Quarantine Zone: The Last Check Demo" sayfasını görüntüleyin ve "İndir" butonuna basın. Bu işlemin ardından indirme ve yükleme işlemleri gerçekleşecektir.

Quarantine Zone: The Last Check Fragmanı

Quarantine Zone: The Last Check Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 x64 Bit

İşlemci: Intel Core i7-5820K / AMD FX-8370

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: GeForce GeForce GTX 980 / Radeon RX 470 / Arc A380

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Quarantine Zone: The Last Check Önerilen Sistem Gereksinimleri