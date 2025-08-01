121 TL Değerindeki Heroes of Loot Bedava Dağıtılıyor

Her ay çeşitli oyunlar sunan Amazon, oyuncuların abonelik dışında ekstra bir ücret ödemesine gerek bırakmadan keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyor. Şirket bu kez eğlenceli oynanış sunan Heroes of Loot'u ücretsiz dağıtmaya başladı.

Heroes of Loot Ücretsiz Oldu

Keyifli zaman geçirilmesine yardım eden Heroes of Loot, Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunuldu. Bu oyuna Amazon Prime aboneliği aracılığıyla Prime Gaming web sitesinden ulaşabilirsiniz. Kampanya 29 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

Orangepixel tarafından geliştirilen Hereos of Loot, en iyi Roguelike oyunları arasında yer alıyor. Zindanda geçen oyunda karşımıza çıkan düşmanları yok edip eşyaları toplayarak ilerlememiz gerekiyor. Oyunun hızlı bir oynanışa sahip olduğunu belirtelim.

Piksel grafiklere sahip oyun, basit mekanikler sayesinde keyifli zaman geçirilmesine imkân tanıyor. Oyunda ayrıca Elf, Warrior, Wizard ve Valkyrie olmak üzere dört farklı sınıf bulunuyor. Her sınıfın farklı özellikleri ve saldırı biçimleri mevcut.

Heroes of Loot Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri

Windows 7 veya üzeri İşlemci: Çift çekirdek 2.0 GHz işlemci

Çift çekirdek 2.0 GHz işlemci Ekran Kartı: OpenGL 2.1 destekli Intel HD3000 veya daha iyi ekran kartı

Heroes of Loot'un yüklenebilmesi için en az 200 MB kullanılabilir alan gerekiyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı hızlıca artırabilirsiniz.