Hitman Serisinin İki Oyunu 47 TL'ye Düştü! %90 İndirim Fırsatı

Hitman serisini seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Popüler Dijital oyun mağazası Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Hitman Essential Collection indirime girdi. Serinin en sevilen iki oyunu Hitman: Blood Money ve Hitman: Absolution'ı şu anda çok düşük bir fiyata satın alabilirsiniz.

Hitman Essential Collection'ın Fiyatı Düştü

Hitman: Absolution ve Hitman: Blood Money'i içeren Hitman Essential Collection, Steam'de yüzde 90 oranında indirime girdi. Bu paket, kampanya kapsamında 11.40 dolar (476 TL) yerine 1.13 dolar (47,27 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 20 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

Io-Interactive tarafından geliştirilen Hitman Absolution 10.49 dolardan (438 TL) 1.04 dolara (43,51 TL) düştü. En iyi gizlilik oyunları arasında yer alan Hitman: Blood Money ise 5.79 dolar (242 TL) yerine 57 sente (23,85 TL) satılıyor. Bir dönemin efsane oyunu Hitman 2: Silent Assassin de indirime girdi.

Yalnızca tek oyunculu modun yer aldığı Hitman 2: Silent Assassin yüzde 90 oranında indirime girdi. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan oyunun fiyatı 4.99 dolardan (208 TL) 49 sente (20,50 TL) düştü. 2002 yılının ekim ayında piyasaya sürülen oyunun Steam'deki bütün incelemeleri "Çok Olumlu" durumda.

Hitman: Absolution Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

Windows 7 64-bit İşlemci: Intel Core i7 / AMD Athlon II X4

Intel Core i7 / AMD Athlon II X4 RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 260 / ATI Radeon HD 5770

NVIDIA GeForce GTX 260 / ATI Radeon HD 5770 DirectX: 11

Hitman: Absolution'ın bilgisayara yüklenebilmesi için en az 24 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Hitman: Blood Money Önerilen Sistem Gereksinimleri