AMOLED Ekranlı Ucuz Android Telefon Geliyor! 6 GB RAM ve Dahası

Bütçe dostu telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber HMD Crest 2'nin fiyatı açıklığa kavuştu. Bütçe dostu telefon, yüksek batayra kapasitesi ve AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Cihazda ayrıca Qualcomm'un giriş seviyesi Snapdragon işlemci bulunacak.

HMD Crest 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

HMD Crest 2'nin 131 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 5 bin 844 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 11 bin TL civarında olabilir . Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

HMD Crest 2 Türkiye'de Satılacak mı?

HMD Crest 2'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda HMD akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Crest 2'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

HMD Crest 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

HMD Crest 2'nin 2026 yılının haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan HMD Crest, geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.

HMD Crest 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: FHD+

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

İşlemci: Snapdragon 4 Gen 4

RAM: 6 GB

Depolama: 256 GB

Ana Kamera: 50 MP

Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP65 sertifikası

Batarya: 6.000 mAh

Hızlı Şarj: 33W

5G Desteği: Var.

HMD Crest 2'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Crest 2 gücünü Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisinden alacak. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci PUBG Mobile için düşük ayarlarda, Mobile Legends: Bang Bang gibi oyunlar için orta ayarlarda yeterli bir performans sunuyor. Subway Surfers City, Temple Run ve Candy Crush Saga gibi mobil oyunları ise çok daha akıcı şekilde oynanabiliyor.

Bu işlemcide 2.3 Hz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut. HMD Crest'te ise 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Unisoc T760 işlemcisi mevcut. Sekiz çekirdekli işlemci, Temple Run gibi basit mobil oyunları rahatlıkla çalıştırabiliyor. PUBG Mobile gibi yapımların ise düşük ayarlarda oynanabildiğini belirtelim.

HMD Crest 2'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı, 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Crest 2, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak.90Hz yenileme hızı, 60Hz yenileme hızına sahip telefonlara kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Serinin öcneki modeli HMD Crest'te ise 6,67 inç ekran boyutu, 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve OLED ekran mevcut.

HMD Crest 2'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Crest 2'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Crest'te ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda aynı çözünürlüğe sahip bir ön kamera görebiliriz.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri ve fiyatı göz önünde bulundurduğumda HMD Crest 2'nin ucuz Android telefonlar arasında iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun hem günlük kullanım hem de mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim. Bu arada AMOLED ekranın canlı renkler sunduğunu, bunun da genel telefon kullanım deneyimi daha keyifli hâle getirdiğini belirteyim.

Telefonun 90Hz yenileme hızı, 60Hz yenileme hızına sahip telefonlara kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi sunacaktır. Menüler arasında gezinirken veya sayfalarda kaydırma yaparken bu fark hissedilecektir. Ayrıca 6.000 mAh batarya kapasitesi ise günlük standart kullanım için yeterli bir pil ömrü sunacağını düşnüüyorum.