8500 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 16 GB RAM ve OLED Ekranı Var

OnePlus, Ace 6 Ultra isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Ace 6 Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemci bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 8.500 mAh

OnePlus Ace 6 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Ace 6 Ultra'da MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci PUBG Mobile, Asphalt Legends ve Call of Duty Mobile'ı 120 FPS'te, CarX Street ve Genshin Impact'ı ise 60 FPS'te çalıştırabilyor. Yani mobil oyunlar kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabiliyor.

Dimensity 9500 daha önce OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 ve dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. İşlemcide 4.1 GHz hızında çalışan bir adet çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç adet çekirdek ve 2.7 GHz hızında çalışan dört adet çekirdek mevcut. OnePlus Ace 5 Ultra'da ise dimensity 9400+ işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcinin de oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabildiğini belirtelim.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonu, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Ace 5 Ultra'da 6,83 inç ekran boyutu, 1272 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Ace 5 Ultra'da ayrıca 1400 nit maksimum parlaklık mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 1600 nit civarı bir parlaklık sunabilir. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Ace 6 Ultra'nın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamear yer alacak. Cihaz ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Ace 5 Ultra'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

OnePlus Ace 6 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Ace 6 Ultra'nın nisan veya mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Ace 5 Ultra, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Ace 6 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Ace 5 Ultra satılmıyor. Dolayısıyla Ace 5 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Ace 5 Ultra için 2 bin 499 yuan (16 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Ace 6 Ultra'nın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 2 bin 700 yuan (17 bin 518 TL) civarı bir fiyat ile satılabilir. Telefon eğer Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 35 bin TL civarında oalbilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu telefonda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olacağını söyleyebilirim. Bunun nedeni ise OLED ekranlarda siyahların derin siyah olarak gösterilmesi. Yani karanlık sahnelerde grileşme problemi olmuyor. Ayrıca renklerin de çok canlı olduğunu belirteyim.

Telefon güçlü işlemcisi ve yüksek batarya kapasitesiyle de dikkatimi çekti. Güçlü işlemci sayesinde çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek. Yüksek batarya kapasitesi ise telefonun çok uzun bir pil ömrü sunmasını sağlayacak. Yani telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bunun çok önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum.