8 GB RAM'li Ucuz Android Telefon Yolda! 120Hz Ekran ve Dahası

HMD'nin bütçe dostu telefonu Crest 2 Pro'ya dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce renk seçenekleri sızdırılan Crest 2 Pro'nun bu kez fiyatı ortaya çıktı. Bütçe dostu telefonda Qualcomm'un giriş seviyesi bir işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak.

HMD Crest 2 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Crest 2 Pro'nun 183 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 8 bin 163 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 16 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

HMD Crest 2 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

HMD Crest 2 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda HMD'nin akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Crest 2 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

HMD Crest 2 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

HMD Crest 2 Pro'nun 2026 yılının mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. 6 GB RAM ve yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan HMD Crest, 2024 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.

HMD Crest 2 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 4 Gen 4

Snapdragon 4 Gen 4 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 64 MP ana kamera, 8 MP ikincil kamera ve 2 MP yardımcı lens

64 MP ana kamera, 8 MP ikincil kamera ve 2 MP yardımcı lens Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Hızlı Şarj: 33W

33W İşletim Sistemi: Android 16

HMD Crest 2 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

HMD'nin yeni telefonu, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Crest'te ise 6,67 inç ekran boyutu, 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve OLED ekran tercih edilmişti.

HMD Crest 2 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Crest 2 Pro'da Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisi yer alacak. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, Temple Run ve Candy Crush Saga gibi mobil oyunları çok akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor. Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile düşük ayarlarda, Mobile Legends: Bang Bang gibi oyunlar ise orta ayarlarda yeterli bir performans elde ediliyor.

Snapdragon 4 Gen 4'te 2.3 Hz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut. HMD Crest ise gücünü Unisoc T760 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide sekiz çekirdek bulunuyor. Bu işlemci, Temple Run gibi basit mobil oyunları rahatlıkla çalıştırabiliyor. PUBG Mobile gibi mobil oyunlar ise düşük ayarlarda oynanabiliyor.

Editörün Yorumu

HMD Crest 2 Pro'nun hem yenileme hızı hem de batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı, çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Örneğin web sayfasında kaydırma yaparken veya menüler arasında gezinirken bu fark hissediliyor.

Telefondaki 6.000 mAh batarya kapastiesinin günlük standart kullanımda yeterli bir pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu arada AMOLED'in canlı renkler sunduğunu belirteyim. Dolayısıyla Crest 2 Pro'nun hem film ve dizi izlemek hem de oyun oynamak çok keyifli olacaktır.