Uygun Fiyatlı Galaxy A57 Geliyor! 50 MP Kamera ve Dahası

Samsung, orta segmentte konumlanacak yeni akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Galaxy A57 isimli akıllı telefonun kamera özellikleri açıklığa kavuştu. Bütçe dostu bir fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen Android telefonda yüksek çözünürlüklü kamera sistemi yer alacak.

Samsung Galaxy A57'nin Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Kamera: 50 MP

50 MP Makro Kamera: 5 MP

5 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 12 MP

En iyi orta segment telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Samsung Galaxy A57'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX906 ana kamera, 13 megapiksel çözünürlüğünde ISOCELL S5K3L6 ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunacak.

Uygun fiyatlı Samsung telefonun ön yüzeyinde 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Bu kameraların diyafram açıklığına dair henüz herhangi bir bilgi mevcut değil. Galaxy A57'nin ön ve arka kameralarının 4K çözünürlüğünde 30 FPS, 1080p çözünürlüğünde ise 30 FPS ve 60 FPS video kaydı yapabilmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy A56'nın 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera tercih edilmişti. Galaxy A56'nın ön kamerası ise 12 megapiksel çözünürlüğünde.

Samsung Galaxy A57, gücünü Exynos 1680 işlemcisinden alacak. Samsung Galaxy A55'te Exynos 1480 işlemcisi, Samsung Galaxy A56'da ise Exynos 1580 işlemcisi tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni telefonda 1680 işlemcisinin kullanılma ihtimali oldukça yüksek. Yeni telefon ayrıca Super AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir.

Samsung Galaxy A57 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un bütçe dostu yeni akıllı telefon modeli Galaxy A57'nin 2026 yılının şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, renk seçenekleri ve tasarımı belli olacak. Çok şık bir görünüme sahip olan Samsung Galaxy A56, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.