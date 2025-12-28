120Hz Ekranlı Çok Ucuz Android Telefon Geliyor! 6 GB RAM'i Var

HMD, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Pulse 2+ olarak adlandırılan akıllı telefonun teknik özellikleri ortaya çıktı. Bütçe dostu bir fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen Android telefon, yüksek yenileme hızı, 6 GB RAM seçeneği ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip olacak.

HMD Pulse 2+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 20W

20W Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP ikinci kamera

50 MP ana kamera + 2 MP ikinci kamera Ön Kamera: 13 MP

13 MP İşlemci: Unisoc T615

Unisoc T615 RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 128 GB UFS 2.1

128 GB UFS 2.1 İşletim Sistemi: Android 15

Android 15 Bluetooth: 5.0

5.0 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP54 sertifikası

Ortaya çıkan bilgilere göre HMD Pulse 2+'ın ekranı 6,7 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, IPS LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı, akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak. NFC özelliğiyle birlikte gelecek telefon ayrıca Dragon Tail ekran koruma teknolojisini destekleyecek.

Bütçe fostu telefonda T615 işlemcisi ve Mali-G57 bulunacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan HMD Vibe 5G'de ise Unisoc T760 tercih edilmişti. Telefon 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak.

Depolama tarafında 128 GB seçeneği yer alacak. Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelecek telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera bulunacak. Ön kamera ise 13 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Telefon, IP54 sertifikası sayesinde su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık sunacak.

HMD Pulse 2+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

HMD'nin ucuz Adnroid telefonu Pulse+ için 160 euro (8.070 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. HMD Pulse 2+'ın ise 180 euro (9.079 TL) civarı bir fiyat etikeyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle gelebileceğini belirtelim.