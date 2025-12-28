120Hz Ekranlı Çok Ucuz Android Telefon Geliyor! 6 GB RAM'i Var
HMD Pulse 2+'ın özellikleri ortaya çıktı. Peki, HMD'nin uygun fiyatlı yeni telefonunda hangi donanım yer alacak? İşte merak edilen ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- HMD Pulse 2+, gücünü sekiz çekirdekli Unisoc T615 işlemcisinden alacak.
- Telefon, 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelecek.
- Bütçe dostu Android telefon, IPS LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.
HMD, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Pulse 2+ olarak adlandırılan akıllı telefonun teknik özellikleri ortaya çıktı. Bütçe dostu bir fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen Android telefon, yüksek yenileme hızı, 6 GB RAM seçeneği ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip olacak.
HMD Pulse 2+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Çözünürlüğü: HD+
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 20W
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP ikinci kamera
- Ön Kamera: 13 MP
- İşlemci: Unisoc T615
- RAM: 4 GB / 6 GB
- Depolama: 128 GB UFS 2.1
- İşletim Sistemi: Android 15
- Bluetooth: 5.0
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP54 sertifikası
Ortaya çıkan bilgilere göre HMD Pulse 2+'ın ekranı 6,7 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, IPS LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı, akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak. NFC özelliğiyle birlikte gelecek telefon ayrıca Dragon Tail ekran koruma teknolojisini destekleyecek.
Bütçe fostu telefonda T615 işlemcisi ve Mali-G57 bulunacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan HMD Vibe 5G'de ise Unisoc T760 tercih edilmişti. Telefon 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak.
Depolama tarafında 128 GB seçeneği yer alacak. Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelecek telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera bulunacak. Ön kamera ise 13 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Telefon, IP54 sertifikası sayesinde su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık sunacak.
vivo'nun 16 GB RAM'li Ucuz Telefonu Yolda! OLED, 120Hz ve Dahası
vivo V70 Elite yeni bir sertifika aldı. Peki, vivo'nun bütçe dostu amiral gemisi neler sunacak? İşte Android telefona dair merak edilen detaylar!
HMD Pulse 2+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?
HMD'nin ucuz Adnroid telefonu Pulse+ için 160 euro (8.070 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. HMD Pulse 2+'ın ise 180 euro (9.079 TL) civarı bir fiyat etikeyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle gelebileceğini belirtelim.