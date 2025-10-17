2139 TL'lik Dev İndirim: Hogwarts Legacy Aşırı Ucuzladı

Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy için büyük bir indirim kampanyası başladı. Rol yapma türündeki oyunun fiyatı, Steam'de aşırı düştü. Birkaç gün sonra sona erecek indirimden yararlanacak oyuncular, oyunu normal fiyatına kıyasla çok daha ucuza almış olacak.

Hogwarts Legacy'nin Fiyatı Steam'de Aşırı Düştü

Hogwarts Legacy, Steam'de yüzde 85 oranında indirime girdi. Bununla birlikte oyunun fiyatı, 59.99 dolardan (2516 TL) 8.99 dolara (377 TL) düştü. Bu da oyunu şu an Steam üzerinden satın alanların 2139 TL tasarruf edeceği anlamına geliyor. Bu arada oyunun ek paketi ve dijital lüks sürümünde de indirimler başladı.

Oyunun dijital lüks sürümünün fiyatı, yüzde 85 indirimle beraber 69.99 dolardan (2935 TL) 10.49 dolara (440 TL) geriledi. 2495 TL tasarruf etmek istiyorsanız yararlanabileceğiniz bu fırsat kapsamında oyunun yanı sıra "Karanlık Sanatlar Ganizon Şapkası" ve "Karanlık Sanatlar" paketini alacaksınız.

Hogwarts Legacy + Harry Potter: Quidditch Champions Deluxe Editions Bundle paketi için de yüzde 83 oranında indirim uygulandı. Fiyatı 99.97 dolardan (4193 TL) 16.76 dolara (703 TL) düşen bu paket kapsamında Hogwarts Legacy'nin yanı sıra Karanlık Sanatlar Garnizon Şapkası, Karanlık Sanatlar paketin, Harry Potter: Quidditch Champions ve Harry Potter: Quidditch Champions Deluxe sürümüne sahip olacaksınız.

Hogwarts Legacy Nasıl Bir Oyun?

Hogwarts Legacy, en iyi açık dünya oyunları arasında yer alıyor. Harry Potter evreninde geçen bu rol yapma oyununda kendi karakterinizi oluşturup istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. 1800'lerde Hogwarts'ı deneyimlerken bir yandan da iksirler üretip büyüler yapıyorsunuz. Yeteneklerinizi geliştirerek istediğiniz gibi bir büyücüye dönüşmeye çalışıyorsunuz.

Oyunda savaşlar gerçek zamanlı olarak yapılıyor. Çeşitli saldırı ve savunma büyülerini kullanarak düşmanları geri püskürtüyorsunuz. Onların büyülerini engellemek için oyuna çok iyi hâkim olmanız ve karakterinizi bir hayli geliştirmiş olmaya ihtiyacınız var. Oyunda en çok ihtiyacınız olacak şeyin ise süpürge olduğunu belirtelim.

Hogwarts Legacy Fragmanı

Hogwarts Legacy Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-6600 (3.3Ghz) / AMD Ryzen 5 1400 (3.2Ghz)

Intel Core i5-6600 (3.3Ghz) / AMD Ryzen 5 1400 (3.2Ghz) RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB / AMD Radeon RX 470 4GB

NVIDIA GeForce GTX 960 4GB / AMD Radeon RX 470 4GB DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Kullanılabilir Depolama Alanı: 85 GB

Hogwarts Legacy Önerilen Sistem Gereksinimleri