Xbox'ta 3.854 TL'lik 5 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Microsoft tarafından başlatılan kampanya kapsamında Xbox mağazasında simülasyondan aksiyona kadar çeşitli türlerde beş oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz. Eğer oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

F1 25

Everspace

Hell Let Loose

The Stone of Madness

Ra Ra Boom

Xbox mağazasında başlayan "Free Play Days" kampanyası, 19 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Hell Let Loose, The Stone of Madness ve Ra Ra Boom'u tüm Xbox oyuncuları oynayabilir. Listedeki diğer oyunlara erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliği gerekiyor.

F1 25 Nasıl Bir Oyun?

F1 25, yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Çok gerçekçi bir oynanışa sahip olan oyunda başarılı şekilde tasarlanmış pistler ve araba modellemeleri bulunuyor. Codemasters tarafından geliştirilen oyun, etkileyici bir atmosfer sunuyor. Oyunda tek oyunculu ve çok oyunculu modlar mevcut.

Everspace Nasıl Bir Oyun?

ROCKFISH Games tarafından geliştirilen Everspace, en iyi uzay oyunları arasında yer alıyor. Aksiyon roguelike türündeki yapımda uzay aracını kontrol ederek hayatta kalmaya çalışıyoruz. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan oyun 2017'de çıktı. 79 Metacritic puanına sahip oyunun Steam'deki bütün incelemeleri "Çoğunlukla Olumlu" durumda.

Hell Let Loose Nasıl Bir Oyun?

En iyi savaş oyunları arasında yer alan Hell Let Loose, İkinci Dünya Savaşı döneminde geçiyor. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan yapım, gerçekçi oynanışıyla öne çıkıyor. Çevrim içi tabanlı oyunda devasa haritalarda diğer oyuncularla mücadele ediyoruz. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri "Çoğunlukla Olumlu" durumda.

The Stone of Madness Nasıl Bir Oyun?

The Game Kitchen tarafından geliştirilen The Stone of Madness, gizlilik oyunları oynamaıy seven oyunculara hitap ediyor. 18. yüzyıl'da İspanya'da geçen gerçek zamanlı taktiksel gizlilik oyununda amacımız Manastır'ın gizemlerini çözmek ve kaçmanın bir yolunu bulmak. Oyunun Steam'deki bütün incelemeleri "Çoğunlukla Olumlu" durumda.

Ra Ra Boom Nasıl Bir Oyun?

Hızlı tempolu oynanışa ve aksiyon dolu bölümlere sahip olan Ra Ra Boom'da karakterimizi seçip robotları yok etmeye çalışıyoruz. Çizgi film tarzı grafikleriyle öne çıkan yapımda tek oyunculu modun yanı sıra dört oyuncuya kadar co-op desteği de bulunuyor. Gylee Games tarafından geliştirilen oyun 2025 yılınnı ağustos ayında çıktı.