Uygun Fiyatlı Galaxy A57'nin Özellikleri Sızdırıldı! 12 GB RAM'i Var

Samsung Galaxy A57 ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde EMVCO sertifikası alan Galaxy A57'nin bu kez teknik özellikleri ortaya çıktı. Bütçe dostu Android telefonda Exynos bir işlemcisi ye ralacak. Akıllı telefon ayrıca 12 GB RAM seçeneği ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil birçok özelliğe de sahip olacak.

Samsung Galaxy A57'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,6 inç

6,6 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

1080 x 2340 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Exynos 1680

Exynos 1680 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8

Android 16 tabanlı One UI 8 Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Makro Kamera: 5 MP

5 MP Ön Kamera: 12 MP

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy A57'nin ekranı 6,6 inç büyüklüğünde olacak. Bütçe dostu Android telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. Samsung Galaxy A56'da 6,7 inç ekran büyüklüğü, Super AMOLED ekran, 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercihe dilmişti.

Galaxy A57'de Exynos 1680 işlemcisi yer alacak. Bu işlemci, bir adet 2.91GHz, dört adet 2.60GHz ve üç adet 1.95GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Samsung Galaxy A55'te Exynos 1480 işlemcisi, Samsung Galaxy A56'da ise Exynos 1580 işlemcisi bulunuyor.

Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelecek akıllı telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB seçeneği yer alacak. Akıllı telefon 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Galaxy A57 ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefon ayrıca ekran altı parmak izi sensörü ile birlikte gelecek.

Samsung Galaxy A57 Ne Zaman Tanıtılacak?

Bütçe dostu telefon Samsung Galaxy A57'nin 2026 yılının şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, renk seçenekleri ve tasarımı belli olacak. Çok şık bir görünüme sahip olan Samsung Galaxy A56, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.