200 MP Kameralı Telefonun Özellikleri Sızdı!

Honor, yeni akıllı telefonları için ciddi bir hazırlık sürecinde. Mayıs ayında Honor 400 Pro’yu piyasaya süren marka, şimdi de serinin devamı olacak Honor 500 Pro’yu tanıtmaya hazırlanıyor. Uzun süredir merakla beklenen model hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ederken sonunda cihazın bazı kilit özellikleri de netleşti.

Temel Honor 500 Pro Özellikleri Netleşti

Çinli sızıntı kaynağına göre Honor 500 Pro, 1/1,4 inç büyüklüğünde sensöre sahip 200 MP’lik bir ana kamerayla gelecek. Daha önce Honor’un yeni modellerinde 200 MP ana kamerayı standart hâle getireceği iddia edilmişti. Yeni sızıntı da bu söylenti ile örtüşüyor. Bunun yanında cihazda OmniVision OV64B sensör kullanan 64 MP periskop telefoto kamera yer alacak ve bu kamera 3x optik zoom sunacak.

6,6 nçlik bir ekranla gelmesi beklenen Honor 500 Pro, gücünü ise Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak. Bu yonga setine 12 GB RAM ve 512 GB'a kadar depolama eşlik edecek. Son olarak telefonun batarya kapasitesinin kendi segmentindeki en yüksek değerlerden biri olacağı söyleniyor.

Honor 500 Pro hakkında daha fazla fikir sahibi olabilmek için geçtiğimiz aylarda tantılan Honor 400 Pro'nun özelliklerine bakabiliriz.

Honor 400 Pro Özellikleri

Honor 400 Pro, 5000 nit parlaklık değerine sahip bir OLED ekranla geliyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden alan cihaz, 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar depolama seçeneği sunarak performans tarafında oldukça iddialı. Ön tarafta 50 MP’lik bir özçekim kamerası yer alırken, arka tarafta 200 MP ana kamera + 50 MP telefoto (Sony IMX856 sensör) + 12 MP ultra geniş açılı kameradan oluşan üçlü kurulum bulunuyor.

Telefon 5300 mAh bataryadan besleniyor ve 100W kablolu ile 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca yapay zekâ destekli 50x süper zoom, 6 dilde çağrı çeviri ve Google Gemini entegrasyonu gibi gelişmiş özellikler de cihazda mevcut.

Honor 400 Pro özellikleri şu şekilde sıralandı:

Ekran: 5000 nit parlaklık sunan OLED

5000 nit parlaklık sunan OLED İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Gen 3 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 512 GB

512 GB Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 50 MP telefoto Sony IMX856 sensör + 12 MP ultra geniş

200 MP ana kamera + 50 MP telefoto Sony IMX856 sensör + 12 MP ultra geniş Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 5300 mAh

5300 mAh Şarj Hızı: 100W kablolu, 50W kablosuz şarj

100W kablolu, 50W kablosuz şarj Yapay Zeka Özellikleri: AI Süper Zoom (50x), AI Call Translator (6 dil), Google Gemini entegrasyonu

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Honor 500 Pro'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.