OnePlus'tan 100W Hızlı Şarja Sahip Telefon Geliyor! Dev Bataryası Var

OnePlus 15T'ye dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde AnTuTu testinde ortaya çıkan OnePlus 15T'nin bu kez batarya kapasitesi ve şarj hızı belli oldu. Akıllı telefon dev batarya ve yüksek şarj hızının yanı sıra yüksek yenileme hızıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak. Telefonda ayrıca Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisi bulunacak.

OnePlus 15T'nin Bataryası Kaç mAh?

OnePlus 15T, 7500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Akıllı telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, akıllı telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. OnePlus 13T'de 6260 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

OnePlus 15T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

OnePlus 15T'nin İşlemcisi Nasıl?

İddiaya göre telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak.Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu güçlü işlemci sayesinde telefonda Genshin Impact ve Asphalt 9 dahil olmak üzere en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

OnePlus 15T'nin Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

OnePlus 15T'nin ekranı 6,31 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. OnePlus 13T'de 6,32 inç ekran büyüklüğü, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

OnePlus 15T Ne Zaman Çıkacak?

OnePlus 15T'nin 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla beraber telefonun özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Türkiye'de OnePlus marka birçok telefon şu anda satılıyor ancak OnePlus 13T satılmıyor. Dolayısıyla OnePlus 15T'nin de Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor. Konuya adir resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

OnePlus 15T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus 13T için 3 bin 399 yuan (21 bin 729 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. OnePlus 15T'nin önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun tahmini fiyatı ise 3 bin 600 yuan (23 bin 12 TL) civarında olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefon farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

OnePlus 15T'nin batarya ve hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok bakımdan oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. Uzun pil ömrü sayesinde telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu da genel telefon kullanım deneyimini olumlu yönde etkileyecek. 100W hızlı şarj desteği de çok önemli bir avantaj sağalyacak. Bu hızlı şarj teknolojisi, telefon kısa sürede şarj olabilecek.