Honor'un 9000 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! 200 MP Kamerası Var

Honor, yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Honor 600 isimli akıllı telefonun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Android telefon, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefonda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemciye sahip olacak.

Honor 600'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,57 inç

6,57 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Ana Kamera: 200 MP

Ortaya çıkan bilgilere göre Honor 600'ün ekranı 6,57 inç büyüklüğünde olacak. akıllı telefon 1.5K çözünürlük sunacak. Honor 500'de ise 6,55 inç ekran büyüklüğü, AMOLED ekran, 1264 x 2736 piksel çözünürlük, yaklaşık 460 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı mevcut. Yeni telefonda da 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

Honor 600'de Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor 500'de ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti.

Akıllı telefon 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Serinin bir önceki modelinde ise 8.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği bulunuyor. Dolayısıyla Honor 600'de 80W üzeri bir şarj hızı bekleniyor. Yeni telefonda ayrıca 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve bir telefoto kamera da yer alacak.

Honor 600 Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor 600'ün 2026 yılının ilk yarısında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Türkiye'de şu anda Honor marka pek çok akıllı telefon satılıyor ama Honor 500 ve Honor 500 Türkiye'ye gelmemişti. Dolayısıyla Honor 600'ün de Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.

Honor 600'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honor 500 için 2.699 yuan (17.120 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Honor 600'ün ise 2900 yuan (18.395 TL) civarında başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikler göz önünde bulundurulduğunda Honor 600'ün kendi segmentinde oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. Telefon dev batarya, çok güçlü işlemci ve yüksek çözünürlüklü kamerasıyla kullanıcıların ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacak. Bu özellikler, bütçe dostu bir fiyat ile birlikte sunulursa Honor 600 tam bir fiyat performans canavarı olacaktır.