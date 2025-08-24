9000 mAh Batarya, 24 GB RAM ve Dahası: Bu Telefon Çok Satar!

Honor, GT 2 serisi için çalışmalarını sürdürüyor. Bunun için yoğun mesai harcayan firma, GT 2 ve GT 2 Pro şeklinde iki modelle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu yılın kasım veya aralık ayında tanıtılması beklenen seri için kritik bir sızıntı yaşandı. Öyle ki en iyi akıllı telefonlar arasında yer alması beklenen Honor GT 2'nin teknik özellikleri netleşti.

Honor GT 2 Teknik Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı

Gelen bilgilere göre Honor GT 2, 8.800 mAh kapasitesinde devasa bir bataryayla gelecek. Geçen sene çıkan Honor GT, 7.200 mAh'lik bataryaya sahipti. Buna göre boyut açısından önemli bir yükseltme olacağını söyleyebiliriz. Bu noktada cihazın 100W hızlı şarjla destekleneceğini de söyleyelim.

Ayrıca 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanı ile gelecek Honor GT 2, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 veya Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak. Kalbinde bu ikisinden birine yer verecek cihazda 6,7 inç OLED LTPS ekran bulunacak. Bu ekran 1.5K çözünürlük sunacak.

Honor GT 2 özellikleri ile ilgili bu bilgilerin şimdilik bir sızıntı olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu detaylara göre modelin pazarda bir hayli dikkat çekeceğini söyleyebilmek mümkün. Bunu piyasaya sürüldüğünde hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neelr düşünüyorsunuz? Honor GT 2'den beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.