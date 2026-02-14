Honor'un Bir Telefonu Daha Android 16 Güncellemesine Kavuştu

Honor, Android 16 güncellemesini daha fazla cihaza ulaştırmaya devam ediyor. Şirket, yüksek şarj hızı ve güçlü donanım olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Magic 7 Pro modeli için de bu büyük Android güncellemesini yayınladı. Böylece akıllı telefon, deneyimi üst seviyeye taşıyan önemli yeni özelliklere kavuştu.

Honor Magic 7 Pro Android 16 MagicOS 10 Güncellemesi

Honor Magic 7 Pro, 2024 yılının ekim ayında Android 15 tabanlı MagicOS 9 ile birlikte gelmişti. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefonu için kısa süre önce Android 16 güncellemesi yayınlandı. Honor tarafından sunulan bu büyük Android güncellemesi, 10.0.0.121 sürüm numarasına sahip.

Güncelleme, her büyük Android güncellemesinde olduğu gibi kademeli olarak dağıtılıyor. Yani tüm cihazlara aynı anda ulaşmayacak. Tüm kullanıcıların bu büyük güncellemeye erişebilmesi birkaç günü bulabilir. Dolayısıyla şu anda akıllı telefonunuzda yeni güncelleme görünmüyorsa endişelenmenize gerek yok.

Magic 7 Pro'nun global sürümü için yayınlanan bu güncelleme, Ayarlar > Sistem > Yazılım Güncellemesi adımları takip edilerek yapılabiliyor. Güncellemenin boyutu 3.27 GB olduğundan dolayı mobil veri yerine Wi-fi ağı tercih edebilirsiniz. Böylece kota sorunu olmadan bu büyük dosyayı cihazınıza indirebilirsiniz.

Güncellemeyi yapmadan önce akıllı telefonun depolama tarafında yeterli miktarda boş alanın olduğundan da emin olun. Android 16 tabanlı MagicOS 10 güncellemesi, çok önemli yeniliklerle birlikte geliyor. Bu güncelleme sayesinde mobil cihazlar, yarı saydam kilit ekranı ve şeffaf ana ekran tasarımına kavuşuyor.

Şeffaf simgeler ve şeffaf hava durumuna da sahip olan MagicOS 10'da Magic kilit ekranı özelliği bulunuyor. Tasarım odaklı yeniliklerin yanı sıra yapay zeka odaklı özellikler de bulunuyor. Örneğin bir web sayfasındaki yazıların özetini çıkarma, içerik oluşturma ve fotoğraf düzenleme dahil olmak üzere birçok işlev yer alıyor.

Honor Magic 7 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Honor Magic 7 Pro'nun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda Türkiye'de 55 bin 599 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Mavi, siyah ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan telefon gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor. Telefonda 5850 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği de mevcut.